Romaeuropa Festival presenta LineUp!

Dal 20 al 22 settembre 2023 Romaeuropa Festival presenta la terza edizione di LineUp!, la rassegna musicale curata da Giulia Di Giovanni e Matteo Antonaci al Mattatoio di Testaccio in collaborazione con Alcazar Live, tre giornate dedicate alla musica dell’attuale panorama pop italiano trasformano La Pelanda in un club musicale. Riappropriazione della tradizione italiana e sound internazionali convivono nei live delle artiste e degli artisti ospiti di questa edizione tra pop e urban, elettronica, trap e hyperpop, soul e techno; a completare la sezione i dj set after show curati da Fischio, Fischio Sound System (Sara Mautone e Gigsta) e Fukinsei.

Ad anticipare i live gli appuntamenti con Le Parole delle Canzoni, il format di Treccani, che torna al festival dopo essere stato ospitato dagli Istituti di Cultura all’Estero grazie alla collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Al rap italiano e romano è dedicato l’incontro tra Rancore e Matteo Trevisani (20 settembre), cantautorato e narrativa si confrontano grazie al dialogo tra Dente e la scrittrice Chiara Valerio (21 settembre), mentre la nuova icona del pop italiano Ditonellapiaga torna al REF per dialogare con la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari (22 settembre).

Ad aprire LineUp! il 20 settembre i ritmi urbani e le melodie mediterranee di La Niña, un viaggio nelsuo ultrapop che parte dal Golfo di Napoli e arriva fino in Sudamerica, passando per Bristol, Berlino e Tokyo. Voce misterica e contemporanea, dopo il suo esordio nel 2019 La Niña è stata definita come l’ibrido perfetto fra Rosalía e Teresa De Sio; il suo ultimo album Vanitas è uscito a marzo 2023 vede anche la collaborazione con la pluripremiata cantante nu-soul londinese MYSIE.

La seconda serata il 21 settembre si apre nel segno del dialogo con Alcazar Live, sul palco la voce soul e i richiami tropical di Ethan, l’artista queer italo brasiliano capace di tenere insieme dance ed elettropop, sfumature r&b e nu soul, a seguire echi di Sardegna attraversano il Tanca Records Showcase, l’etichetta fondata da IOSONOUNCANE, con i live di Vieri Cervelli Montel e Daniela Pes (evento sold out).

Esordio fulminante quello del musicista cresciuto tra la Sardegna e la Normandia, nel suo album I [primo] (2021) convivono improvvisazione radicale e manipolazione elettronica; a seguire il sound elegante e oscuro di Daniela Pes, vincitrice con Spira della Targa Tenco come Miglior Opera Prima e reduce da un tour di successo con oltre 30 date in giro per l’Italia.

La terza e ultima serata di LineUp! il 22 settembre si muove tra il cantautorato oscuro marchiato dall’elettronica della giovane bresciana Miglio, in scena con il suo Futuro splendido, presentato quest’anno al MiAmi,e le derive trap e hyper pop di Rareș, già riconosciuto tra i nomi più originali dell’attuale panorama, il suo album Femmina (uscito a marzo 2023) è la sintesi perfetta di un pop ricercato e senza confini. Spazio poi alla voce inconfondibile e ai beat cristallini di Marta Tenaglia con il suo Guarda dove vai, il poliedrico e multiforme album d’esordio (2022), e ai sintetizzatori analogici e alle atmosfere techno di Whitemary contenuti nel suo Radio Whitemary, un successo di critica e pubblico targato 42 Records.

Per info, orario e aggiornamenti segui Romaeurop Festival su Facebook e Instagram.