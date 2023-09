Loraine James ritorna con il nuovo album “Gentle Confrontation”

Annunciato sul finire di maggio di quest’anno, quando venne anche condiviso il singolo “2003”, prima anticipazione del disco accompagnata da un videoclip ufficiale, Gentle Confrontation di Loraine James esce oggi per la Hyperdub. Tantissimi – e di spicco – sono i nomi ospitati nel progetto: Marina Herlop, keyaA, Contour, Corey Mastrangelo, George Riley, RiTchie ed Eden Samara. Dopo “2003” è stato condiviso, a metà luglio, “Déjà Vu”, che vede la partecipazione di RiTchie, anch’esso accompagnato dal un video. Molti ed estremamente differenti tra loro i punti di riferimento cui James ha guardato per la composizione del disco, un disco che, ha dichiarato, le sarebbe piaciuto pubblicare da “teenager”. Dal math rock all’elettronica emo, le influenze dell’autrice londinese sono da sempre molteplici, e ciò emerge con ancora più forza questa volta.

Si tratta del quinto lavoro di lunga durata di James, addirittura il quarto in tre anni. Nel 2022 James ha pubblicato un album (eponimo) con il nickname di Whatever the Weather. L’ultimo LP pubblicato da James era stato, sempre nel 2022, Building Something Beautiful for Me; proprio in vista di quell’uscita avevamo dedicato a lei la nostra finestra di artista del mese di ottobre di Kalporz e di lei avevamo parlato anche nel nostro report riguardante il ROBOT Festival 2022 di Bologna.

La tracklist di Gentle Confrontation:

01 Gentle Confrontation

02 2003

03 Let U Go [ft. KeiyaA]

04 Déjà Vu [ft. RiTchie]

05 Prelude of Tired of Me

06 Glitch the System (Glitch Bitch 2)

07 I DM U

08 One Way Ticket to the Midwest (Emo) [ft. Corey Mastrangelo]

09 Cards With the Grandparents

10 While They Were Singing [ft. Marina Herlop]

11 Try for Me [ft. Eden Samara]

12 Tired of Me

13 Speechless [ft. George Riley]

14 Disjointed (Feeling Like a Kid Again)

15 I’m Trying to Love Myself

16 Saying Goodbye [ft. Contour]