[Anteprima] Bobby Joe Long’s Friendship Party – Core De Tenebra

Dopo “È una potenza di fuoco” i Bobby Joe Long’s Friendship Party, anche conosciuti come Oscuro Combo Romana, ritornano con un nuovo singolo estratto dall’EP “Coattowave Pandemica In Lockdown Vol. 1”.

“Core de Tenebra”, in anteprima su Kalporz, è un “pezzo […] da ponentino romano e vino de visciole“. Nel brano, sempre anni ottanta nei suoni come le produzioni precedenti della band, ritroviamo la vena citazionista suburbana di Henry Bowers, leader (misterioso) del gruppo e “cantore” – con tono dissacrante – di storie pop (nel senso di popolare) storte, rotte in tanti frammenti dal forte immaginario espressivo.

Il titolo della canzone è un chiaro riferimento al racconto “Heart of Darkness” di Joseph Conrad, e in copertina ci finisce il faccione di Klaus Kinski nelle vesti di Lope de Aguirre, portato sul grande schermo da Werner Herzog.