L’agenda dei Live della settimana (#38, 2023)

Lunedì 18 Settembre – JAMES BLAKE, Fabrique, Milano

James Blake ha introdotto un suono unico dall’omonimo debutto del 2011, che Pitchfork ha incoronato uno dei 100 migliori album del decennio. Sulla scia, “Overgrown” del 2013 ne illustra la rara capacità di allineare artisti quali Brian Eno e RZA sullo stesso progetto, conquistando il Mercury Prize 2013 e assicurandosi la nomination come “Best New Artist” ai GRAMMY® Awards. Dopo “The Color In Anything” del 2016, Blake ha raggiunto nuovi picchi critici con “Assume Form” nel 2019, entrando alla 21 di Billboard oltre a registrare 300 milioni di stream in meno di un anno. James ha quindi pubblicato “Friends That Break Your Heart” nell’ottobre 2021, al quarto posto nelle chart UK. Recentemente ha collaborato con Metro Boomin per la colonna sonora di Spider-Verse sui brani “Hummingbird” e “Nonviolent Communication” ft. A$AP Rocky & 21 Savage. A Milano in data unica presenterà la sua ultima fatica, “Playing Robots Into Heaven”. Biglietti su Ticketone.

Martedì 19 Settembre – SQUID, Santeria Toscana 31, Milano

Ricco di epifanie melodiche e suoni stratificati, il secondo album degli Squid “O Monolith” è un’evocazione musicale dell’ambiente, della domesticità e del folklore self-made. Come il debutto “Bright Green Field” del 2021, fortemente acclamato dalla critica e quarto in classifica nel Regno Unito, questo nuovo lavoro è denso e ingegnoso, ma anche più caldo e di carattere, con una natura serpeggiante e interrogativa. “O Monolith” è uscito il 9 giugno per Warp Records, prodotto da Dan Carey e mixato da John McEntire dei Tortoise. Il tema del rapporto tra le persone e l’ambiente è sempre presente, e ci sono allusioni al mondo in cui la band si è immersa e coinvolta totalmente nell’emergenza ambientale, al ruolo della domesticità e allo scostamento che si prova quando si è lontani per molto tempo da casa. “O Monolith” riflette la progressione smisurata di una band che guarda sempre al futuro: vasto e strano, vivo con infinite possibili interpretazioni dei suoi misteri interiori. Tickets a partire da 23 Euro su Ticketone.

Mercoledì 20 Settembre – SUNN O))), Live Music Club, Trezzo sull’Adda (MI)

Dopo un’assenza di oltre 3 anni, Stephen O’Malley e Greg Anderson, entrambi chitarristi e fondatori della formazione statunitense, con Shoshin (初心) Duo porteranno lo show al nucleo centrale della loro dimensione live e si immergeranno in un’esperienza live di riff puri e primordiali, strutture sonore compatte e pesanti, avvolti nelle nebbie e in un massimalismo glaciale. Prima di loro sul palco, da Bologna, gli Horror Vacui. Biglietti a 35 euro in cassa.

Sabato 23 Settembre – VERDENA + IBISCO, Studi di Cinecittà, Roma

Spring Attitude Festival 2023: Diverse contrarie, uniche, selvagge, umane ribelli, utopie, cosmiche Nature. DAY 1 – Sabato 23 settembre 2023: Peggy Gou – Verdena – Acid Arab djset – Archivio Futuro – Bud Spencer Blues Explosion – Chloè Caillet – Marco Fracasia – Ibisco – Maria Chiara Argirò – Parbleu – Valentino; DAY 2 – Domenica 24 settembre 2023: Moderat – Anna Carol – Bluem – Cristian Loffler – Ele A – Fuera – Giin – Hvob – Lucio Corsi – Meg – Studio Murena – Tutti Fenomeni. Biglietti su Dice.

Sabato 23 Settembre – DOWNTOWN BOYS, Covo Club, Bologna

Nati nel 2011 a Providence, RI, dalla combo tra la cantante Victoria Ruiz e il chitarrista Joey La Neve DeFrancesco, Downtown Boys sono un quintetto punk impegnato e attivista. Joe DeGeorge (sax e tastiere), Norlan Olivo (batteria) e Mary Regalado (basso) completano la formazione originale, offrendo musica feroce ed entusiasta allo stesso tempo. I Downtown Boys prendono l’allure delle campagne elettorali trasformandola in brani caldi e pieni di luce, in un dolce mix composto dalla loro voglia di suonare a pieni giri e dall’urgenza di un cambiamento sociale e politico. Hanno pubblicato il primo EP omonimo di dieci canzoni nel giugno 2012. Il loro primo album completo, “Full Communism”, è stato pubblicato nel maggio 2015 dalla Don Giovanni. “Cost of Living” è il loro terzo album, questa volta per Sub Pop. Nel 2020 la band ha preso parte alla realizzazione della colonna sonora del film “Miss Marx”, biopic presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove eseguono anche il famoso brano “L’internationale”, registrato in una versione inedita come “un’ode alla lotta globale e alla passione per il raggiungimento di una libertà più grande di loro”. Biglietti in prevendita su Dice. Una lunga e bella tournèe che passerà anche per il Blah Blah di Torino (martedì 19), il Circolo Dong di Macerata (mercoledì 20), giovedì 21 a Napoli all’Auditorium Novecento, venerdì 22 al Piattaforma di Umbertide (PG) e domenica 24 al Circolo Gagarin di Busto Arsizio (VA).

Domenica 24 Settembre – PAUL WELLER, Palazzo Del Turismo, Jesolo (VE)

Il cantante, chitarrista e compositore britannico Paul Weller torna in concerto in Italia. Dopo il tour annullato negli anni scorsi a causa della pandemia, i fan di “The Modfather” potranno riabbracciarlo a settembre 2023 in occasione di quattro concerti in programma nel nostro paese (Bologna esaurito, qualche posto ancora disponibile a Milano e Roma). L’unico live nel Nordest sarà al Palazzo del Turismo di Jesolo. Ad aprire lo spettacolo sarà la cantautrice alt-folk irlandese Ailbhe Reddy. Ore 20.00 apertura porte, ore 20.15 Opening Act, ore 21.15 Paul Weller live. Biglietti su Ticketone