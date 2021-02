Dagger Moth ritorna con “Unleashed”

Dagger Moth torna con un nuovo singolo e video che l’accompagna: “Unleashed” è un pezzo minimale da camera tra bit elettronici e le bellissime chitarre della musicista ferrarese.

Non è dato di sapere se il singolo sia l’anticipazione di qualcosa di più, un EP o un full-lenght.

Dagger Moth ha scelto in passato di presentare in anteprima i suoi lavori su Kalporz (“Dagger Moth” nel 2013 e “Silk Around The Marrow” nel 2016), e Kalporz è sempre molto attenta all’evoluzione artistica della cantante-chitarrista.

(Paolo Bardelli)