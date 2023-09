“The More The Better”, il nuovo album di Tekno

Il cantautore e produttore nigeriano Tekno ha pubblicato lo scorso 31 agosto il suo secondo album in studio, “The More The Better”. Il disco, composto da tredici tracce e seguito dell’album “Old Romance” pubblicato nel 2020, contiene una collaborazione con CKay e canzoni già pubblicate come “Peppermint”, “Pocket” e “Peace of Mind”.

L’iniziale “Twice Shy” contiene il famoso sample di Dido (“Thank you”) già campionato anche da Eminem in “Stan” e velocizzato alla maniera di TikTok.

Riguardo al nuovo album, Tekno ha dichiarato: “Tutti vogliono muoversi ad un ritmo veloce. Non c’è pazienza, non c’è relax. Permettetevi di rilassarvi e di godervi la vita”.

Il disco è featured su Soundcloud.