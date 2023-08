“Negative Space” è il nuovo video dei QOTSA

È passato un po’ in sordina qui su Kalporz il ritorno dei QOTSA (in realtà anche “Villains” del 2017…), ma non è buona cosa perché “In Times New Roman…” (Matador, 2023) è un album coeso e che ha un suo senso compositivo. I Queens Of The Stone Age infatti non arretrano circa il divertimento di suonare insieme, e le canzoni appaiono, se non contemporanee, quanto meno fresche.

I Queens of the Stone Age condividono oggi un lyric video nuovo di zecca per “Negative Space”. Come i precedenti video, “Negative Space” è stato creato e diretto da Liam Lynch, e fa da supporto a un pezzo da un riff granitico, un po’ alla AC/DC.

(Paolo Bardelli)

Photo Credit: Andreas Neumann, pubblicazione della foto autorizzata da Ufficio Stampa Spin-Go!