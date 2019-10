ROBOT 11, la preview di Palazzo Re Enzo

ROBOT Festival inaugura la sua undicesima edizione con una preview in uno dei luoghi da anni legati alla storia della manifestazione: Palazzo Re Enzo. Sabato 12 ottobre, lo storico edificio situato nel centro storico di Bologna aprirà le sue porte per accogliere ROBOT 11 – Preview, con uno speciale programma che include dj set, live show, performance e video.

Ad aprire le danze, Dorian Concept (live): un vero talento della sua generazione, produttore e virtuoso tastierista viennese, le sue release hanno visto la luce su Ninja Tune e Brainfeeder. Ha ricevuto il supporto di Gilles Peterson, Benji B e Mary Anne Hobbs, e si è esibito live insieme a Flying Lotus e The Cinematic Orchestra.

Al suo fianco, il dj e produttore australiano Francis Inferno Orchestra, co- fondatore della label Superconscious: il lato underground di Melbourne, house, techno ed esoteriche tracce in vinile affiorano dai suoi set in un flusso di suono mai banale e tutto da ballare. In chiusura, i nostri resident RBT Sound System.

Nella Sala Re Enzo, uno speciale programma a cavallo fra cinema e musica curato da Seeyousound. Con la selezione di videoclip Soundies, verrà percorso un viaggio audiovisivo senza sosta con 20 tra i migliori videoclip del 2018 plasmati in un unico lungometraggio, una proiezione unitaria e organica con una sua evoluzione e con un suo stretto filo conduttore. Infine, la performance Project-To vs Avanguardie: Riccardo Mazza e Laura Pol sonorizzano e rielaborano in live video alcune scene tratte da capolavori del cinema sperimentale anni Venti e Trenta.

ROBOT Festival è un progetto dell’Associazione Culturale Shape, patrocinato e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Bologna.