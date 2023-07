Venerus, Nitro e Noyz Narcos tra i protagonisti di OLTREaMARE

Seconda edizione per OLTREaMARE, la versione marittima dell’omonimo festival felsineo. L’appuntamento è al Beky Bay di Bellaria-Igea Marina (RN) nel weekend del 28, 29 e 30 luglio.

La giornata inaugurale di venerdì 28 vedrà esibirsi le giovani promesse del rap nostrano Kid Yugi e 18K in apertura a Geolier, il rapper napoletano che dopo aver conquistato la vetta della Top Albums Debut Global di Spotify, con il suo ultimo album “Il Coraggio dei Bambini” è entrato al primo posto delle classifiche Top Album e Top singoli della FIMI.

Sabato 29 luglio toccherà a due artisti consolidati come Venerus, che presenterà il nuovo album “Il segreto”, seguito dal djset di Cosmo. Ovvero tra il meglio che il panorama italiano ha sfornato negli ultimi anni in termini di meltin’pot qualitativo di generi: attitudine indie, musica da dancefloor, IDM, urban, psichedelia, canzone d’autore, soul, funk. Si chiuderà domenica 30 luglio con la rapper ticinese classe 2002 Ele A prima degli attesissimi show di Nitro e Noyz Narcos che, dopo aver calcato il palco di Bologna a fine giugno scorso, si ripeteranno anche in riviera.

In vendita sui circuiti TicketOne e Boxerticket sia i biglietti delle singole giornate che

l’abbonamento completo. “OLTRE 2023 si propone di essere un’edizione completamente fluida, che va oltre le etichette e preconcetti di genere/generi musicali, ritagliandosi uno spazio oramai

consolidato tra i maggiori festival italiani e che quest’anno porterà sui palchi più di 20

nomi di riferimento della scena italiana tra Bologna e la Romagna” (Amedeo Sole, Dir. Artistico)