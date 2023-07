La selva di impegni di Marta Del Grandi

Marta Del Grandi è una delle interpreti del momento. Capace di muoversi tra atmosfere sognanti come in territori indie e pop sta per tornare con il suo secondo full lenght in uscita per Fire Records il 20 Ottobre, “Selva”, dopo “Until We Fossilize” del 2021. Il videoclip del secondo (e irresistibile) estratto “Snapdragon” è opera del genio di Samuele Gottardello aka Blak Saagan.

Marta sta traghettando la musica indipendente italiana verso il grande pubblico internazionale, con uno stile unico apprezzato anche dalla critica estera: il mese scorso ha prestato la voce al brano dei Casino Royale “Cospiro” e condiviso il primo singolo da “Selva”, l’ipnotica e orientaleggiante “Mata Hari”. Ci sarà inoltre l’occasione per gustarsela dal vivo questa estate, ovvero sabato 26 Agosto per il Ruina Sonora Festival a Valledoria, in provincia di Sassari.



“Selva” è stato concepito, scritto e registrato durante i lunghi tour e viaggi di Marta e tra le sue residenze di Berlino, Germania, e Gand in Belgio paese molto caro all’artista. L’album è stato co-prodotto da Bert Vliegen (Sophia, Whispering Sons) e registrato con un quartetto di musicisti che collaborano con lei dal 2015. Dodici canzoni di pop etereo, tentacolare e vivido: in definitiva un progetto complesso che porta la sua carriera ad un nuovo livello denso di aspettative.

La tracklist di “Selva”:

01. Mata Hari

02. Eye of the Day

03. Chameleon Eyes

04. Snapdragon

05. Marble Season

06. End of the World Pt.1

07. Two Halves

08. Polar Bear Village

09. Good Story

10. Selva

11. Stay

12. End of the World Pt.2

Photo Credit: Cecilia Fornari