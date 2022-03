L’agenda dei Live della settimana (#12, 2022)

In una settimana contraddistinta dal sold out dei Fontaines D.C. all’Alcatraz di Milano e dal rinvio all’autunno per i Franz Ferdinand, tornano gli A Place To Bury Strangers. Inoltre Sabato 26 Marzo si recupera la data degli Small Jackets + Brokendolls al Sidro Club di Savignano sul Rubicone (FC).

Mercoledì 23 Marzo – ALEK HIDELL, Diagonal Loft Club, Forlì

Una produzione Panico Concerti e Keep On Live. “Ravot” è l’esordio di Alek Hidell, moniker di Dario Licciardi, producer di stanza a Milano: un concept album uscito per Trovarobato il 16 Aprile 2021 e basato su un drammatico evento svoltosi a Buggerru in Sardegna, sua città d’origine. Un maremoto che si è portato via la vita di due ragazzi, con un terzo spettatore impotente a dare la prospettiva della storia nei brani che compongono il disco, dai ricordi della spiaggia (“Dinghy”) all’isolamento (“Spoons”), utilizzando strumentazione analogica, nastri e field recordings. Ingresso Gratuito.

Giovedì 24 Marzo – IBISCO, Covo Club, Bologna

Ibisco, dopo l’uscita di “Nowhere Emilia” il 14 gennaio 2022 per V4V Records annuncia le prime date del tour. “Si torna in quei luoghi, già teatri di anteprime e spoiler, dove suonerò tutto il disco affiancato da musicisti e amici fedeli alla linea. Sarà l’inizio di un percorso fatto di volumi alti, sudore, ferocia, urla, istinti ancestrali. É più che mai necessario.” Il disco, prodotto da Marco Bertoni (Confusional Quartet, Motel Connection) è una miscela di visioni distorte in bianco e nero, spazi dell’anima in cui esplorare la propria raccolta personale di travagliate dipendenze. Il risultato sono atmosfere scarne all’ombra di Cure e Horrors in cui lasciare spazio a testi impastati di riverbero, susseguirsi di piani elettrici, batterie campionate e intensità espressiva. Prevendite su Dice: https://link.dice.fm/k112683eb562

Le altre date programmate al momento dell’artista bolognese classe ’95 sono venerdì 1 Aprile 2022 all’Arci Bellezza di Milano e sabato 9 Aprile al Magazzino sul Po di Torino.

Giovedì 24 Marzo – KASSA OVERALL, Biko, Milano

Batterista straordinario, MC e producer newyorkese, Kassa Overall unisce la sperimentazione avant-garde alle tecniche di produzione hip-hop, sviluppando in nuove direzioni il suo eclettico background musicale. Recentemente ha pubblicato tre acclamati album: “Go Get Ice Cream and Listen to Jazz” (2019), “I Think I’m Good” e “Shades of Flu” (ispirato al disco di Madlib “Shades of Blue”), entrambi nel 2020. Nella sua carriera ventennale ha studiato con il leggendario Billy Hart e suonato al fianco di artisti come Geri Allen, Steve Coleman, Francis and the Lights, Yoko Ono, Peter Evans e Gary Bartz. Per le prevendite: https://link.dice.fm/xb347e9fbcab

Venerdì 25 Marzo – A PLACE TO BURY STRANGERS, Cinema Perla, Bologna

Organizzato dal Freakout in una nuova venue! Nel 2021 A Place To Bury Strangers, la creatura di Oliver Ackermann, ha visto l’ingresso in line-up di John Fedowitz al basso e Sandra Fedowitz alla batteria, provenienti dai Ceremony East Coast, nella migliore versione della band a oggi. John e Oliver sono amici sin da bambini e hanno suonato insieme nei Skywave, un combo punk futurista. Sono così nati l’EP “Hologram” e il sesto album “See Through You”, in vinile su Dedstrange dall’ 11 Marzo. Opening act: Plattenbau Biglietti disponibili qua: dice.fm/partner/dice/event/3db6x-a-place-to-bury-strangers-teatro-perla-25th-mar-cinema-perla-bologna-tickets Sabato 26 Marzo saranno invece di scena a Largo Venue, Roma e domenica 27 al Legend Club di Milano. Biglietti per entrambe le date su www.ticketone.it

Venerdì 25 Marzo – MARTA DEL GRANDI, Sala Vanni, Firenze

Presentato da Musicus Concentus. “Until We Fossilize”, uscito per Fire il 5 Novembre 2021, è l’esordio di Marta Del Grandi, jazzista trasformata in cantautrice senza fissa dimora viste le lunghe permanenze in Belgio e Nepal. Nel lavoro si avvertono influenze da soundtrack piuttosto che il lounge, l’ambient di Brian Eno e il folk americano ma protagonista assoluta è la sua voce morbidissima e sognante: “It’s modern and ancestral at the same time.” Ticket online ridotto in prevendita: 13€ +dp su Boxol.it – Biglietto intero alla porta 20€ // ridotto under 25 16€

Domenica 27 Marzo – PUFULETI + KINLAW & FRANCO FRANCO, Link, Bologna

Direttamente dal Mount Wasabi, Pufuleti porta per la prima volta in zona ‘Rammbock’, ‘Catarsi Aiwa Maxibon’ e la celebre ‘Tumbulata’, insieme a Terfak/Zutera/Lapo Sorride. Crollano palazzi, diamanti grezzi dimensione duomo, spiagge di amianto nel cuore dell’Uomo dei Pilastri, dalla Dallas di Agrigento-Benelux. Nel bill anche Kinlaw & Franco Franco, duo bristolino parte del collettivo Avon Terror Corps. Franco rappa in italiano di cyborg, rabbia e apatia, con un flow alieno. Kinlaw sputa beat abrasivi e bassi grondanti distorsioni. Ci presenteranno “Mega dopo Mega”, secondo LP dopo l’esordio con ‘Mezzi Umani Mezze Macchine’. Dalle 18 la selecta DJ TRIX e DJ LUGI, aftershow di UNDICESIMACASA. Prevendite qui: bit.ly/uomodeipilastri

Foto in Home di Ibisco di Silvia Violante Rouge