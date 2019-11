Kendrick Lamar al Bilbao BBK Live 2020

È da qualche anno che il Bilbao BBK Live in Spagna si è rilevato un signor festival.

Quest’anno lancia “la bomba”, ovvero Kendrick Lamar. Oltre a lui The Killers, Pet Shop Boys e Bad Bunny sono in cima al cartellone del festival spagnolo, insieme a Caribou, Four Tet, Supergrass, Kelly Lee Owens, The Rapture, ionnalee | iamamiwhoami, Slowthai e molti altri.

L’imminente edizione di Bilbao BBK Live promette di essere l’edizione più completa realizzato finora, oltre che uno dei festival più belli d’Europa; si svolgerà dal 9 all’11 luglio 2020.

Nella line-up ci sono anche Yves Tumor, il favorito di culto, The Murder Capital, la band di Chicago Whitney, le leggende del blues del deserto Tinariwen e il pop act giapponese Chai.

Questa è solo la prima ondata di nomi.

BILBAO BBK LIVE

9 – 11 luglio 2020

Kobetamendi, Bilbao, Bilbao

ACID ARAB

BAD BUNNY

CALIFATO 3/4

CARIBOU

CARIÑO

CHAI

CHICO BLANCO

DORA

EL COLUMPIO ASESINO

ERIK URANO

FOUR TET

HINDS

ionnalee | iamamiwhoami

KAYDY CAIN presenta SALSA DURA

KELLY LEE OWENS

KENDRICK LAMAR

LEÓN BENAVENTE

OMAGO

PET SHOP BOYS

SLOWTHAI

SUPERGRASS

THE KILLERS

THE MURDER CAPITAL

THE RAPTURE

TINARIWEN

TOMMY CASH

WHITNEY

YANA ZAFIRO

YVES TUMOR

Biglietti

3 giorni di abbonamento: 140€ +bf

3 giorni + campeggio: 158€ +bf

www.bilbaobbklive.com