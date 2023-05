C2C e Stone Island al Primavera Sound con The Warehouse: la line-up

Al Parc del Forum di Barcellona ci sarà anche Club To Club insieme a Stone Island per un’inedita co-curatela del palco elettronico The Warehouse nel weekend del 1°-3 giugno 2023 del Primavera Sound.

La programmazione è stata curata insieme a Bill Kouligas di PAN, al dj/producer catalano John Talabot e a Pau Cristòful che negli ultimi anni è stato responsabile del booking degli act avant ed elettronici del festival.

Non ci saranno i palchi sulla spiaggia in questa edizione, ma anche grazie a questo The Warehouse avremo la possibilità di vivere un altro piccolo festival nel festival, oltre ai palchi tradizionali.

Giovedì 1° giugno infatti si alterneranno su questo palco ABADIR & Hogir, progetto del percussionista turco Hogir Göregen e del sound designer egiziano Abadir, il rapper-coreografo britannico Blackhaine (che si è messo in mostra nell’ultima edizione di C2C), il compositore ucraino Heinali, la veterana della footwork di Chicago Jana Rush, il duo left field coreano delle Salamanda e il californiano Slauson Malone 1 con le sue trame jazzy/experimental hip hop.

Venerdì 2 giugno The Warehouse ospita uno showcase di PAN con Bill Kouligas che oltre a esibirsi ha convocato in questo imperdibile stage indoor il misterioso e nebuloso progetto ambient Honour, Lala&ce + Low Jack, nuovo connubio dance hall/reggaeton tra Mélanie Berthinier e il sempre imprevedibile Philippe Hallais, e poi ancora Tongue In The Mind (progetto a quattro mani tra Juliana Huxtable e Joe Rinaldo Heffernan), il producer malese Tsusing e la talentuosa dj/producer olandese Upsammy.

Il weekend nella Warehouse si chiuderà con un altro showcase, della Hivern Discs di John Talabot che ha scelto la dj americana adottata da Berlino e curatrice del New Forms CCL, due autentici guru del sound UK bass/dubstep quali Mala e Om Unit che non hanno bisogno di presentazioni e metteranno a dura prova le spesse struttura dello spazio nascosto sotto gli iconici pannelli solari del Parc del Forum. Sempre sabato 3 giugno chiudono la programmazione il B2B delle uruguaiane Melina Serser e Oriana (nota da qualche anno per lo Human Party del Razzmatazz), le distopie post-dub targate The Drift Institute e le esplorazioni cinematiche di Ubaldo.

Gli abbonamenti e i biglietti singoli per i weekend del Primavera Sound a Barcelona, Madrid e Porto sono ancora disponibili su DICE.

Qui tutte le informazioni per prenotare i live del Primavera a La Ciutat che animeranno i club della città nei giorni pre-festival e nella domenica di chiusura delle due edizioni gemelle.