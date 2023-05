Anna B Savage, una voce capace di tutto all’esordio italiano

Anna B Savage, Covo Club, Bologna 4 Maggio 2023

Una tra le voci più eclettiche e profonde della scena indipendente attuale debutta finalmente sul suolo italiano al Covo di Bologna, trasportandoci nel suo flusso di confessioni, perizie strumentali e genialità: la londinese Anna B Savage mette in luce nell’ora di concerto un talento che svaria dal fingerpicking chitarristico alle rasoiate più vicine all’alternative rock, coadiuvata dal suo gruppo in lampi di pop elettronico (“Two”) e indie-folk (“I Can Hear The Birds Now”) mai meno che originale.

Facendo un salto indietro c’è da apprezzare l’opener Iona Zayak, metà del duo di Glasgow Avocet formato con Sam Grassie; presenta una manciata di pezzi chitarra acustica e voce estratti dall’EP solista “Find Her In The Grass” del 2022, compresa l’affascinante “Red Corn Poppies”. Emozionata ma carismatica siamo dalle parti di Marissa Nadler e Laura Marling. Raccoglierà le lodi di Anna, con cui condividono l’ultima canzone in scaletta “The Orange” definita il suo “momento migliore nel legare le persone” come espresso in un intro molto toccante. Eppure i brividi veri stanno altrove…

I due lavori “A Common Turn” (City Slang, 2021) e “In/Flux”, uscito il 17 Febbraio scorso con la produzione di Mike Lindsay dei Tunng, rappresentano due facce della stessa artista. Che si è mossa da una scrittura di impronta buckleyana – quanto Jeff nelle vibranti performance di “Say My Name” e “A Common Tern”! – verso il pop a 360 gradi e arty a metà tra Fiona Apple e Jenny Hval. Highlights della nuova strada intrapresa “The Ghost”, danza nel mistero con reminescenze africane; la camaleontica “In/Flux” tra tastiere brillanti e afflato gospel; da ultima “Feet Of Clay”, forse il brano più catchy del lotto con un refrain di grande efficacia. Spinta da un pubblico entusiasta dichiara l’amore per Bologna e le lasagne prima di immergersi in numeri più introspettivi come “Hungry” e “Two”. Forte di una voce, nell’altalena tra piano e forte della sua musica, capace di tutto.

L’elenco completo dei brani suonati da Anna B Savage al Covo:

The Ghost

Crown Shyness

Corncrakes

Two

I Can Hear the Birds Now

Hungry

Feet of Clay

Pavlov’s Dog

Say My Name

in|FLUX

A Common Tern

The Orange (con Iona Zayak)

Foto di Burak Cingi