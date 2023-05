A Red Idea, l’anteprima di “A Second I Will Forget”

Il nuovo disco di A Red Idea, “A Second I Will Forget” è oggi in anteprima esclusiva streaming qui su Kalporz.

L’album del musicista veneziano uscirà il 2 giugno e si caratterizza di un songwriting lunatico, di divagazioni strumentali e una voce che sembra essersi appena alzata dal letto, e canta arruffata di quanto la vita possa essere surreale e dolceamara, spesso nel medesimo istante.

Ispirandosi ai songwriters lo-fi e al psych-folk, Alvise Forcellini (questo il suo vero nome) scrive e registra da solo la sua musica suonando tutti gli strumenti: chitarre, basso, sassofoni, mellotron e vecchi synth analogici. Queste canzoni, nate fra le molte mura abitate da A Red Idea nel corso delle sue peregrinazioni in giro per l’Europa, sono state poi prodotte in studio da Andrea Liuzza, fondatore dell’etichetta Beautiful Losers, che ha scoperto e pubblicato A Red Idea fin dal suo album d’esordio Bed Sea Walks nel 2019.

“Sono canzoni nate in momenti e luoghi diversi” riflette Alvise. “Il filo conduttore è il tentativo di cercare nuove soluzioni sonore. Non mi interessa rifare la stessa cosa due volte. Per questo non si assomigliano granché. Scrivere una canzone per me è il miglior modo di trovare risposte a domande difficili su me stesso e sulla vita in generale.”

Nelle nove tracce del suo nuovo disco, infatti, A Red Idea riflette sulle cose piccole e grandi della vita, immaginando di volare (“Above You”), raccontando un pomeriggio perfetto (“In The Sunshine”), inventando storie (“For you and I”) o lanciandosi nelle riflessioni filosofiche di “Life Was Only”, i cui versi danno il titolo al disco: “Cosa m’importa / la vita è solo un incubo dentro a un sogno / un secondo che dimenticherò”.

A Second I Will Forget – ricordiamolo ancora una volta – esce il 2 giugno.

https://www.beautifullosers.net/artists#/a-red-idea/