A C2C anche Model/Actriz e Rachika Nayar: il programma day by day

Due nuove conferme per la giornata di apertura di C2C e un djset esclusivo sono le grandi novità dell’edizione 2023, a Torino dal 2 al 5 novembre.

Giovedì 2 novembre nella tradizionale serata di apertura alle OGR apriranno il weekend del festival torinese il djset esclusivo di Caroline Polachek, grande protagonista, live, il giorno dopo al Lingotto e due nomi che hanno riportato Brooklyn sotto i riflettori della scena americana: il quartetto originario di Boston dei Model/Actriz che idealmente ci riporta all’epoca del connubio dance(post)-punk tipicamente newyorchese di inizio anni Zero con tutti quei gustosi retaggi avant e no-wave e la chitarrista e compositrice Rachika Nayar che si è fatta notare nel 2022 con l’immaginifico lavoro ambient notturno “Heaven Come Crashing” uscito su NNA Tapes e tra i più interessanti album in assoluto dello scorso anno. Allo stesso modo “Dogsbody” pubblicato a fine febbraio su True Panther dai Model/Actriz si preannuncia già come una delle uscite più esplosivi dell’anno. E la loro performance, basta farsi un’idea dai video presenti in rete, si preannuncia altrettanto esplosivo.

Contestualmente è stata annunciata la suddivisione giornaliera di tutti gli altri act a oggi annunciati a inizio anno, tra i quali, vi ricordiamo, figurano Flying Lotus, King Krule, Overmono, Sangre Nueva:



GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE – OGR TORINO

Caroline Polachek DJ

Model/Actriz

Rachika Nayar

VENERDÌ 3 NOVEMBRE – LINGOTTO

Caroline Polachek

Lucrecia Dalt

Marina Herlop

Nick Leon

Overmono

Space Afrika [UK]

(e altri nomi da confermare)

SABATO 4 NOVEMBRE – LINGOTTO

Flying Lotus

King Krule

Maral

Moodymann

Sangre Nueva [DJ Python, Florentino, Kelman Duran]

Shabjdeed, Al Nather, Daboor & Mouri [BLTNM showcase]

Yves Tumor

(e altri nomi da confermare)

DOMENICA 5 NOVEMBRE OGR TORINO

Programma da definire

Il cast completo sarà confermato nelle prossime settimane, mentre i biglietti sono ancora disponibili su DICE.

A partire da oggi saranno in vendita i biglietti singoli early bird per giovedì 2 novembre alle OGR Torino e per venerdì 3 e sabato 4 novembre al Lingotto. Sono inoltre disponibili gli abbonamenti Golden Pass (3-4 novembre). Già esauriti invece i Passport per il festival.

Per ulteriori informazioni: www.clubtoclub.it