Recarga Latin X, la playlist di Shock.co

Ogni settimana su Recarga Latin X i nostri corrispondenti colombiani di Shock.co condividono le ultime novità della musica colombiana e latinoamericana, una selezione di 15 canzoni realizzate dal team Shock con singoli appena sfornati che vanno dritti in decine di playlist di ascoltatori del continente. Queste sono le anteprime da ascoltare per tenersi aggiornati sulla nuova scena musicale sudamericana.

Cypher 1: Ella

Un brano potente che include le voci di donne che emergono con forza nelle loro voci. Mabiland, EMJAY, Mare Advertencia Lirika e Delfina Dib sul progetto di Gordona Records.

Agua – Plu con Pla

La canzone dei talentuosi figli di Tumaco fa parte del loro nuovo album in studio “Pura Actitud”. Una celebrazione dell’acqua, una benedizione naturale del popolo.

Duele – Gusi, Andrés Cepeda

Un’idea originale del compositore Benji Cordero che è sfociata in una collaborazione attesa dai fan di entrambi. Canta principalmente l’assenza di una persona cara che non c’è più, che se ne va, che si è trasferita. Sarà inclusa nel nuovo album di Cepeda.

Sentir – Arjan

Il nativo di Barranquilla sta tornando sulla scena nazionale con un tono di voce unico che lo caratterizza fin dal suo esordio.

Nadie me vuelve a joder – Pitizion

La nuova uscita della llanera è una canzone contro le persone che ricattano i loro partner. Un giorno l’amore finisce e tutto viene dimenticato.

Cuando la noche está fría – Yera, Iepelusa

La Samario e la cantante venezuelana si uniscono in un beat da spiaggia in una canzone sul lutto d’amore.

Vem Por Cima – Ludmilla, Piso 21

Il gruppo colombiano è uno degli ospiti speciali del nuovo album della diva brasiliana. L’album di Ludmilla è incentrato sull’espansione della sua immagine a livello globale.

Miramino – Matiu Colín

È il brano che divide e collega il nuovo album del colombiano, una sorta di interludio che suona come una ninna nanna. Il nome esatto dell’album è “La extraña sensación de viajar en el tiempo”.

Altre uscite consigliate:

Yunke – Lil Supa, 3m5, Nichess One, Sabibeats

Porcelana China – Bandalos Chinos, Coti

Hubo un tiempo – Mónica Giraldo

+ y + – Elkin Robinson, Natalia Medina

Canciones tristes – Daniela Spalla

Lo logré – Humbe

Sí – La Lá, Jósean Log

Punta Talón – Jacobo Velez, La Mambanegra

Shock è il più importante media digitale colombiano specializzato in musica e cultura pop. Per più di 25 anni ha seguito la musica locale in Colombia, dai suoni più alternativi al lato b del mainstream. Le ragioni della collaborazione tra Kalporz e Shock le puoi trovare qui.