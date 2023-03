[Scoutcloud] Ursa Major Moving Group, “Welcome To The Noosphere”: un viaggio catartico

I sette minuti – caotici ed eterei – di Welcome To The Noosphere sono un viaggio folk-ethereal-wave catartico, una fuga dal tempo artificiale, meccanico della modernità teorizzato da José Arguelles (in Time and the Technosphere: The Law of Time in Human Affairs): la cantante, compositrice e polistrumentista Ursula Russell, con il suo progetto da solista Ursa Major Moving Group, dà voce alla propria sensibilità e avvicina il proprio io al proprio sé, allontanandosi dalle forze degli algoritmi e dalle convenzioni sociali. Racconta sul suo profilo bandcamp: «I’ve been learning about the importance of making yourself as sensitive as you can so that you know what you truly desire, away from the forces of algorithms and societal conventions».

Welcome To The Noosphere anticipa l’uscita del disco della Russell, prevista per il 9 giugno 2023.



(Monica Mazzoli)