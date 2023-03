La Top 7 della Settimana (#12, 2023)

7. OKTOPUS PRODUCTIONS RIMASTERIZZA IL VIDEO DI UNA CANZONE SPECIALE

Pyre è il primo singolo di “(2015), ed è la prima canzone che gli O. R. K. completano insieme. La band annuncia tre date in Italia:

18 Aprile – Legend Club (Milano)

19 Aprile – Traffic (Roma)

20 Aprile – Alchemica Music Club (Bologna)

6. LA VOCE DI KATIE MELUA

Dopo ven’anni di carriera, la cantautrice sceglie di registrare un disco in gravidanza. Esce oggi “Love & Money, via BMG.

5. IL POP PUNK DEI DELUDED BY LESBIANS

Di formazione milanese, la band lancia il nuovo singolo. Il videoclip di Glutamate ‒ qualcuno potrebbe non gradire ‒ è un omaggio al video di Numb degli U2.

4. GHOST CAR: IL REMIX DI BASTA, IL PRIMO SINGOLO DI TRULY TRASH

Il disco di debutto è di stampo garage rock. Il nuovo progetto, quello dei remix, è per Mermaids, un ente a sostegno della comunità trans. Non abbiamo ben capito l’ecletticità di Shamir, ma l’idea di averlo mandato avanti da Las Vegas col primo singolo ci è piaciuta un bel po’.

3. DUE GIORNI DI SCREAMO, EMO E POST–HARDCORE TRA LE CAMPAGNE MODENESI

Il Warm Room Collective apre le prevendite per il First Impact Fest, presentandolo come un festival dove si apriranno spazi di dialogo con le band. Radura, Futbolin, Lilla, Chivala. Maggio è vicino.

Le Info sul week end:

https://www.evients.com/events/first-impact-fest-warm-room-collective/36625080242c484b8646166e07768918

2. IL RITORNO DEI BOUNCING SOULS

“The Stories High” (Pure Noise Records) fuori oggi. Bellissimo, il videoclip della title track.

1. JOYOUS, IL NUOVO SINGOLO DI SEPH STRINGS

Lei vive in Australia, suona una chitarra che difficilmente si dimentica. E adesso, inizia a prestarle la voce.