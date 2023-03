“Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd” è il nuovo album di Lana Del Rey

Esce oggi via Interscope e Polydor il nuovo album di Lana Del Rey, Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, nono disco in studio dell’autrice che segue i due album di Del Rey usciti nel 2021, Blue Banisters e, ancor prima, Chemtrails Over the Country Club. Si tratta di un album dalla lunga durata – quasi 78 minuti per 16 brani – che presenta anche una serie di affascinanti featuring, come quelli di Jon Batiste, Father John Misty, Bleachers e Tommy Genesis, particolarmente appetitosi e intriganti. Il disco è prodotto a più mani, tra cui quelle di Jack Antonoff e di Mike Hermosa comprese quelle della medesima Del Rey.

Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd è stato ampiamente anticipato nel corso degli ultimi mesi. A inizio dicembre usciva la title track con la quale Del Rey annunciava l’uscita stessa dell’LP, una lenta ballata piena di nostalgia e di melanconia, pienamente in linea con le pubblicazioni più recenti di Del Rey. Ancor più interessante il singolo successivo, “A&W”, diffuso a febbraio, lungo e articolato, che attraversa più generi e più stati d’animo, tra momenti psichedelici e passaggi folk particolarmente ipnotici e sognanti. Giusto qualche giorno fa è stato condiviso anche il terzo singolo dell’LP, “The Grants”, che mostra profondamente, come in parte già avevano fatto i due singoli precedenti, l’influenza gospel che deve aver portato alla composizione del disco. «Do you think about Heaven? Do you think about me?», canta Lana Del Rey avvolta in un baroque pop seducente e immaginifico, un altro interessante aspetto in cui questo nuovo disco è declinato.