I King Gizzard a Padova ad agosto

Un concerto dei KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD è un’esperienza da vivere: è una bella notizia quella del loro ritorno in Italia.

La band vanta una produzione fin troppo prolifica con ben 23 album pubblicati in solo 11 anni: solo nel 2022 hanno pubblicato, “Made In Timeland”, il doppio LP “Omnium Gatherum” uscito ad aprile, e ben tre album ad ottobre: “Ice, Death, Planets, Lungs, Mushrooms And Lava”, “Laminated Denim”, e “Changes”.

In ogni caso, questa è la data:

Martedì 22 Agosto 2023

PADOVA – Parco della Musica

Via Venezia, 40, 35131 PD

Biglietti: 34,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.ticketmatser.it e www.ticketone.it dalle ore 11 di Giovedì 9 Marzo.

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD:

www.kinggizzardandthelizardwizard.com |

www.facebook.com/kinggizzardandthelizardwizard |

www.instagram.com/kinggizzard

COMCERTO: www.comcerto.it |

www.facebook.com/COMCERTOMUSICA |

instagram.com/comcerto |

info@comcerto.it