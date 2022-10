THUS LOVE, “Memorial” (Captured Tracks, 2022)

È quasi la fine di marzo 2022 quando appare questo video di un nuovo gruppo sotto contratto con la Captured Tracks. Il titolo “Inamorato” non è invitantissimo ma l’associazione Captured Tracks e primavera in fiore premono la freccia al posto nostro.

Ed è un punto di svolta, un piccolo, semplice, romantico punto di svolta. Da quel preciso istante comincia a generarsi l’idea (condita da tanta curiosità) di vedere come quella piccola band da cento like si saprà muovere attraverso i singoli, i video, magari i post. È una sorta di privilegio vedere una cosa svilupparsi e venir su col suo carattere. A tutti i livelli, dico. Nella musica non capita più così spesso, o almeno, al sottoscritto capita di rado. E la curiosità è anche data da quel frastornamento un po’ da dormiveglia che spinge a chiedersi se quella canzoncina così bella esista o ce la siamo solo sognata. Capita quando un’esperienza pare così privata da non aver quasi lasciato traccia là fuori. Che poi i Thus Love si sono formati nel 2019 ma la pandemia ha ritardato alcuni passaggi.

“Inamorato”, per semplificare, la potremmo mettere in area Johnny Marr con un suono tipico del roster della già citata Captured Tracks e con una vocalità e una scrittura che ricordano esperienze classiche ma anche più contemporanee (i Merchandise, per esempio). Quindi chitarra, basso e batteria per un trio che nel più spontaneo dei modi racconta la propria estrazione di provincia e l’identificazione con le istanze queer, attraverso un suono e un’immagine agrodolce, d’impatto e vicinanza ma su uno sfondo un po’ decadente. Decadente (ma senza offesa) come può esserlo verosimilmente Brattleboro (Vermont) che non è Manhattan, culturalmente e socialmente. Vicina come può esserlo quella stessa città che quasi pare una delle nostre cittadine, i nostri suburbs, le nostre irrinunciabili Brattleboro dove abbiamo giocato a sembrare musicisti e a fare foto e video tra archeologia industriale, prati e strade.

Su queste coordinate s’inserisce (perfettamente) il resto della storia. Vi si adagiano i successivi singoli e video (memorabile “In Tandem”) e il progressivo allargamento del campo d’azione. Il tutto senza perdere un frammento del tono agrodolce che li caratterizza e che trova fondamento nella loro bella fusione dove si perdono i confini tra musicisti, persone, attivisti e coinquilini. La chitarra ricama e la voce ci si stende: Echo Mars ha evidentemente grandissimi meriti nel tenere in piedi la magia. Il resto del trio è Nathaniel Van Osdol (basso) assieme a Lu Racine (batteria). Un ruolo ce l’hanno anche i sintetizzatori. Un ruolo discreto ma determinante nel gioco di squadra. Chiamiamoli post-punk, guitar pop, pop nel senso più assoluto.

“Memorial” (inteso proprio come l’album) è un po’ la puntata conclusiva della prima stagione di questa serie così bella. E come tale è il finale perfetto: c’è qualche colpo da non spoilerare ma c’è anche una grande coerenza con la trama generale. Il connubio tra la sorpresa e la conferma ha un fascino a volte inestimabile. È stato veramente bello osservare i Thus Love passo passo e lo è stato anche sentire di potersi fidare di loro a Marzo.

85/100

(Marco Bachini)