L’agenda dei Live della settimana (#4, 2023)

Mercoledì 25 Gennaio – MARLENE KUNTZ, Teatro Sperimentale, Pesaro

I Marlene Kuntz sono Cristiano Godano (voce, chitarra), Luca Lagash Saporiti (basso), Riccardo Tesio (chitarra) e Davide Arneodo (tastiere). “Karma clima”, il loro ultimo lavoro prodotto con Taketo Gohara, è la voce dei Marlene Kuntz sui temi della sostenibilità e dell’arte creativa e performante. L’ album è stato scritto e registrato in Piemonte, tra ottobre e dicembre 2021 nel corso di tre residenze artistiche (Viso a Viso Cooperativa di Comunità di Ostana, Birrificio Agricolo Baladin Piozzo e Borgata Paraloup) in cui la band è entrata a stretto contatto con le comunità che vivono quei luoghi. I nove brani del disco sono ciascuno un grido, una presa di coscienza di ciò che sta accadendo al pianeta. Il processo di produzione del disco è interamente dedicato alla necessità di aprire un dialogo e un’operatività concreta in merito al cambiamento climatico, è stato inserito nel Rapporto Symbola “Io sono cultura”. Troviamo Karma clima nel capitolo “L’innovazione culturale che verrà”, come case history di successo, esempio emblematico del processo che “deve portare le istituzioni culturali a mutare, almeno in parte, posizionamento e capacità di dialogo con altri attori della filiera e altri comparti produttivi”. Posto unico a 20 Euro.

Mercoledì 25 Gennaio – DEAN ROBERTS, Magazzino Parallelo, Cesena

Dean Roberts è un musicista neozelandese di stanza a Berlino che si occupa di minimalismo sterimentale in una veste post-punk, annoverando nel suo percorso importanti collaborazioni (Sonic Youth, Otomo Yoshihide, Jim O’Rourke, Mike Cooper). La sua ultima release full band è “Not Fire” del 2020, per Erstwhile Records. Ingresso gratuito con tessera Arci. Il chitarrista è atteso anche giovedì 26 Gennaio al Day Off di Ravenna e venerdì 27 a Foligno, Perugia (TBA).

Giovedì 26 Gennaio – HER SKIN, Campo Teatrale, Milano

Dopo l’album d’esordio “Find A Place To Sleep” del 2018, Her Skin ha suonato in tutta Italia con artisti quali Cat Power, Kele Okereke dei Bloc Party e Motta, collaborando inoltre al progetto “Quando tutto diventò blu” di Alessandro Baronciani e Corrado Nuccini. A livello internazionale ha partecipato a festival come l’Eurosonic di Groningen, il SXSW di Austin, al Primavera Sound e a due tra i principali festival pop dell’India, come lo Spring Fest di Kharagpur e l’Alcheringa di Guwahati. “I Started A Garden”, uscito nel 2022 per We Were Never Being Boring, è una raccolta di brani nel solco di Cat Power e Laura Marling che raccontano la confusione di vivere i vent’anni oggi, alla ricerca del proprio posto nel mondo, piantando un seme alla volta e infine entrando nel nostro It-Alien, riconoscimento non da poco. In apertura Devin Yüceil (Delta Sleep). Biglietti a questo link.

Venerdì 27 Gennaio – LUSTSICKPUPPY, Freakout Club, Bologna

Première italiana di Sniffin’ Glucose. Nato e cresciuto a Crown Heights, Brooklyn, Lustsickpuppy plasma il caos e invoca gli spiriti attraverso rituali condivisi, unendo punk, gabber, d’n’b e rap in melodie deformate su ritmi iperattivi sparati a velocità vertiginose. Le sue esibizioni sono crude e imprevedibili, liturgie rave che afferrano il pubblico al guinzaglio per spingerlo in un viaggio senza ritorno. Dopo l’EP di debutto “Cosmic Brownie” e la collaborazione con Matt Stephenson dei Machine Girl, il 2022 ha visto l’uscita di “As Hard As You Can” con la partecipazione di Bonnie Baxter dei Kill Alters e Andy Morin dei Death Grips. Altro glitter e sangue sono attesi nel 2023. “La pittura della faccina sorridente mi rappresenta come una persona queer di colore che deve farsi strada sorridendo in questo mondo incasinato. È l’idea che se non riesci a vedere oltre questa faccia, non sarai mai in grado di connetterti profondamente con me.” Opening act: Talpah è il solo project di Christian Gravante, producer e talento italiano tra i più luminosi della Gen Z. Nelle sue produzioni albergano suoni psichedelici, ritmi trap e soundscape cinematografici, in un playground dove è solito sfigurare e riassemblare i pezzi di ciò che resta della club music. Nel 2022 ha pubblicato il primo LP “How Did I Survive” per Clam Pressure. Aftershow djs: Bangutot (Club Adriatico) DJ Ankles (Mentalità). Prevendita consigliata, a questo link.

Venerdì 27 Gennaio – MACK + LEVI, Covo Club, Bologna

MACK non è un unico genere musicale. È un cuore pulsante di tastiere, sintetizzatori, batterie e campionamenti. Un vortice di hip hop, elettronica e jazz che muta e si trasforma in base a varie collaborazioni. Il suo nucleo originale – i fondatori, Federico Squassabia (tastiere e sintetizzatore) e Marco Frattini (batteria ed elettronica) – è sempre pronto ad espandersi, aprendosi ad artisti e discipline differenti. L’EP di esordio è del 2019, “Mack” (Irma Records), con la produzione di Mattia Matta Dallara (Deposito Zero Studios, Forlì) che diventerà presenza fissa sia nei successivi lavori discografici che nei live della band. Nel 2021 escono due singoli per Deposito Zero Studios, “Ice Dreamer” feat. AVEX e “Fire Among Us” feat. Akua Naru, quest’ultimo è stato Song of the Day per KEXP oltre ad essere selezionato tra le produzioni dell’anno in Black a Lot (Michele Gas / Casa Bertallot). Nel 2022 esce ST4RS (Porto Records / Duna Studio/ Deposito Zero Studios), una compilation in cui la musica di MACK si fonde con varie voci del rap italiano tra cui Murubutu, Inoki e Tormento. Le performance live dei Mack sono state tante e su molti palchi differenti in Italia e all’estero. Opening Act: “Synthesis” è il nuovo disco di Levi, progetto solista di Damiano Simoncini. Figli della tensione personale, umana e planetaria, questi brani usano la materia elettronica per fare un sunto completamente soggettivo ed emozionale del se, dell’altro e dell’altrove. Un’elettronica heavy ed evocativa che si intreccia a momenti ipnagogici e sperimentazioni che vorrebbero condurre in futuri possibili. Diverse le influenze che attraversano l’album, dalle visioni filmiche di Lynch, Bergman e Lang alle sperimentazioni sonore di Oneothrix Point Never e Steve Auschildt, passando per le suggestioni orchestrali di Ennio Morricone. 8 Euro alla porta con tessera Hovoc.

Venerdì 27 Gennaio – LOUIS CARNELL, Sala Vanni, Firenze

Nell’ultimo decennio Louis Carnell, poliedrico musicista e artista multidisciplinare londinese, ha pubblicato con il nome d’arte di Visionist gli album Safe (PAN 2015), Value (Big Dada, 2017) e A Call To Arms (Mute, 2021). Il suo lavoro si è evoluto dalle prime fasi di esplorazione della cultura dei club underground, un riflesso dell’ambiente di Louis e un’indagine sul mondo post-internet, verso qualcosa di più interrogativo e personale. I lavori più recenti di Louis sono il singolo “Fixed Is The Day We Cast Our Lot” (Mute, 2021) e la collaborazione con la celebre violoncellista sudcoreana Okkyung Lee (Issue Project Room, 2021), una delle musiciste più ricercate dell’avanguardia newyorkese. Louis ha anche un rapporto di successo con il mondo della moda, con musiche incluse in presentazioni per Acne Studios, Kenzo, Heliot Emil, Per Götesson e ShowStudio. Si occupa inoltre di design: dai gioielli stampati in 3D, al merchandising con diversi marchi di moda (Heliot Emil, Phirewire) fino alle confezioni speciali di vinili (William Francis Green – Stone Island). In apertura Tommaso di Tommaso e Martina Maccianti con il loro suono avant-garde. Biglietti a questo link.

Venerdì 27 Gennaio – GIORGIO POI, New Age, Roncade (TV)

Dopo il successo dell’album “Gommapiuma” acclamato dalla critica musicale e le strepitose date sold out al Teatro Dal Verme di Milano e all’Auditorium di Roma in un lungo e felice tour estivo, Giorgio Poi torna a calcare i palchi dei migliori club italiani con il suo show emozionante e potente, finalmente dal vivo nella dimensione che più gli si addice, a stretto contatto con il suo pubblico. Biglietti a questo link. Sabato 28 Gennaio sarà di scena al TPO di Bologna.

Sabato 28 Gennaio – FUNK RIMINI, Santeria Toscana 31, Milano

Il primo evento del 2023 di Le Cannibale assieme alla Santeria ha il sapore dolce del funk e le atmosfere magiche della disco. Sabato 28 Gennaio, oltre al dj set di Tamati, il palco ospiterà una jam session esclusiva del progetto Funk Rimini, stupefacente quartetto di musicisti ammalati delle atmosfere più calde e sensuali dell’elettronica. Guidati dai fratelli Ricky e Francesco Cardelli, il loro “Flowsane” (Aldebaran Records, 2019) vede anche la collaborazione di Millelemmi e Dj Rame; nel 2021 hanno poi prodotto un 12″ con Bruno Belisimo, “Disco Eccezionale”. Biglietti su Dice.