Postepay Sound Rock In Roma annuncia Ms. Lauryn Hill

Torna in Italia dai nostri partner di Postepay Sound Rock In Roma la regina dell’R&B.

Fin dai suoi inizi con i Fugees, Ms. Lauryn Hill è stata una protagonista indiscussa degli anni Novanta fino ad arrivare ad essere una vera propria icona grazie ad un disco d’esordio – vincitore di 5 Grammy – che e’ gia’ nella storia: “The Miseducation of Lauryn Hill”.

Abbiamo avuto la fortuna di vederla dal vivo due anni, nel festival svedese Way Out West, e possiamo garantirvi che è no spettacolo davvero da non perdere.

Biglietti disponibili su ticketone.it / postepaysound.it da giovedì 13 aprile.