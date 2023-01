“Gli Helmet vengono dal jazz”, ci ha detto Page Hamilton

“Amico, come vanno le cose lì? Ho sentito che c’è una rivolta, una ribellione”. Page Hamilton, l’uomo che ha creato e “dirige” gli Helmet, inverte l'”ordine naturale” e inizia l’intervista ponendo una domanda al giornalista. Era il 1° novembre 2022, il secondo giorno delle manifestazioni golpiste dei camionisti appoggiati (e sostenuti) dai miliziani del Paese, che protestavano contro la legittima elezione di Luis Inácio Lula da Silva a presidente.

Hamilton ha raccontato che il proprietario dell’head shop che frequenta, un brasiliano, era “estremamente teso” per quanto stava accadendo nel Paese in quel momento (e non era l’unico brasiliano così, ovviamente), al punto da consigliare al musicista di non andare agli spettacoli che la sua band aveva programmato nel Paese: il 19, al Toinha Brasil Show (Brasilia), e il 20 (come headliner dell’Oxygen Festival, all’Hangar Aeroclub Campo de Marte, a São Paulo), ma Page ha risposto che la band “ci sarebbe andata comunque”. Un ottimo inizio di conversazione dove Hamilton si è chiesto se il Presidente brasiliano uscente sia una “copia ancora peggiore di uno stronzo come Trump”.

Vivace, con un carattere e un aspetto che non lasciano trasparire i suoi 62 anni e i suoi recenti problemi di salute, il cantante ha parlato per quasi un’ora di nuove canzoni, di problemi personali, di sostenere delle buone cause, di fascismo, di colonne sonore, di David Bowie e di altri argomenti, e ha persino imbracciato la chitarra per mostrare dettagli delle sue composizioni e illustrare alcune delle sue opinioni.

Una delle band più particolari del boom dell’heavy rock degli anni ’90, gli Helmet sono stati attivi tra il 1989 e il 1998. Dopo uno scioglimento teso, la band ha ripreso le attività nel 2004, con Hamilton unico residuo della formazione originale, e ha persino suonato un grande spettacolo a São Paulo nel 2008. La formazione si è stabilizzata nel 2010 con l’aggiunta del bassista Dave Case, che si è unito a Hamilton, Dan Beeman (chitarra base, nella band dal 2008) e Kyle Stevenson (batterista nelle file degli Helmetian dal 2006). Ma passiamo subito all’intervista.

Non avevo intenzione di chiederti una cosa del genere, ma visto che hai sollevato l’argomento con tanto interesse, andiamo al sodo. Un recente sondaggio condotto su un migliaio di persone in 12 capitali statali ha dimostrato che la musica rock è ascoltata da un pubblico prevalentemente bianco, più anziano e più benestante, e uno degli analisti dello studio parla addirittura di una presunta associazione tra rock classico e bolsonaristi. E vediamo alcune storie tragicomiche, come quella di ragazzi di estrema destra che pensano che i Rage Against The Machine siano una band allineata con i loro pensieri, questo genere di cose. Naturalmente, questo è un ritaglio di pubblico e non rappresenta tutti. Ma cosa direbbe a un ipotetico fan degli Helmet che ha questa adesione all’estrema destra?

Beh, siamo reduci da una tournée con Clutch negli Stati Uniti e abbiamo visto che tra il pubblico c’è un’alta percentuale di MAGA, i sostenitori di Trump, ovvero “Make America Great Again”. Penso che quando una band diventa grande… L’abbiamo sperimentato con gli Helmet [quando la band aveva più successo commerciale]: una volta era a Long Beach. Ho interrotto lo spettacolo, ho fatto puntare le luci su quel tizio e gli ho chiesto di essere portato fuori di lì. Il tizio che all’epoca si occupava del mio amplificatore si è avvicinato e mi ha detto che quello era uno dei momenti di cui andava più fiero nella sua vita. C’è stata un’altra volta a Cleveland, in Ohio, in cui ho anche interrotto lo spettacolo e fatto accendere le luci, perché c’era un tizio che faceva questa stronzata (fa il saluto nazista). L’ultima volta, circa tre o quattro anni fa, è stato ad Amburgo, in Germania. C’era un bambino, un bambino piccolo, e il posto era una discarica totale, una discarica pazzesca e spaventosa. Lo presi per un braccio e gli dissi: “Ehi, amico, non è così che si scuotono le cose. Io voglio bene a tutti, e voi siete liberi di restare qui se potete coesistere in pace. Poi se n’è andato, ma è tornato, con un aspetto più calmo, ed è rimasto tranquillo per il resto dello spettacolo. Quello che vorrei dire a questi ragazzi, e al tipo di fan che hai citato, è: non ti dirò come votare, non ti dirò in cosa credere, ti dirò solo che siamo tutti membri della razza umana. Non me ne frega un cazzo delle vostre affiliazioni politiche, della religione che praticate o del colore della vostra pelle. A meno che non facciate del male a donne e bambini – o non facciate del male alle persone – possiamo parlare di tutto. Sono sicuro che nel 99% dei casi riuscirò a dimostrare che qualsiasi assurdità questa persona stia dicendo, si sbaglia. Ho amici, conoscenti, persone con cui lavoro, che sono sostenitori di Trump, e quando vengono a dire questo o quello, posso dimostrare loro che non stanno dicendo la verità.

E questo senza fare proselitismo.

Sì, ovviamente sono molto politico, ma non sono così verboso come i Rage [Against the Machine], e ho anche avuto questa conversazione con Zack [de la Rocha, cantante dei RATM] molti anni fa. Abbiamo parlato di quando si sale su un palco per difendere una causa. A meno che non si tratti di qualcosa di ovvio, come essere a favore della scelta della donna… Perché allora è ovvio, è un suo diritto, non è il suo corpo. Ma quando si tratta di qualcosa come, ad esempio, il caso di Leonard Peltier, un nativo americano arrestato per aver ucciso due agenti dell’FBI. Uno dei miei più cari amici, che conosco da quando avevo 10 anni, è un agente dell’FBI, ora in pensione. Questo mi ha spinto ad approfondire le informazioni sul caso, questo amico mi ha persino passato le trascrizioni del tribunale, ho letto tutto quello che c’era da leggere, e non c’era nulla che mi facesse guardare al caso e credere con tutto il cuore che fosse innocente. Quindi non sostengo una causa del genere (nota: Peltier è stato condannato nel 1977, due anni dopo il crimine, e il processo che ha portato alla condanna è stato molto controverso a causa delle incongruenze nelle argomentazioni dell’accusa e delle discrepanze nelle prove. Peltier è ancora oggi in carcere, nonostante abbia diritto alla libertà vigilata). Dio benedica i Rage Against the Machine, perché fanno molte cose buone, ma hanno sostenuto la causa per il rilascio di Peltier, cosa che io non farei. Qualsiasi cosa si legga, sia da fonti di destra che di sinistra, bisogna fare le proprie ricerche e capire. Ma non c’è spazio per il fascismo! La Seconda Guerra Mondiale è terminata nel 1945, porca miseria! Smettetela! Smettila!” Qui negli Stati Uniti c’è questa “alt-right” che vuole un Paese esclusivo per i bianchi. E io: “Questo paese non è mai stato bianco! Abbiamo rubato questa terra agli indigeni! Tipo, fermati! Io discendo da immigrati. La mia famiglia è arrivata 250 anni fa dalla Scozia, il lato materno della famiglia era gallese e quello paterno era scozzese. E la famiglia di mio padre è risultata essere quella dei Cherokees, che sono la più grande tribù indigena degli Stati Uniti. Ho un bisnonno che viveva in una riserva indiana, quindi… Quello che Hitler ha fatto nella Seconda Guerra Mondiale è stato terrorismo stocastico: “dare la colpa agli ebrei”. Quello che ha fatto Trump è stato terrorismo a caso: “dare la colpa ai messicani”. Se si rimandassero in Messico i discendenti dei messicani nati negli Stati Uniti, questo paese crollerebbe! È assurdo, assolutamente assurdo! Molti dei progressi artistici e socioculturali avvenuti negli Stati Uniti sono dovuti agli afroamericani. Capisci? La nostra musica, che ha cambiato il mondo, è nata dagli afroamericani. Il blues, il rock’n’roll, il jazz, l’hip hop, capisci?

È buffo che per molte persone che erano adolescenti all’inizio degli anni ’90, come me, sembrava che avremmo vissuto in un mondo in cui i confini non avrebbero avuto molta importanza. Il muro di Berlino era caduto, la guerra fredda era finita, si era formata l’allora Comunità economica europea. C’era la speranza che le cose sarebbero state diverse. Al contrario, chiunque ascoltasse musica rock in quel periodo aveva l’impressione che gli Stati Uniti fossero il posto peggiore dell’Occidente in cui vivere (ride), con gruppi come i Bad Religion che parlavano di terraplanisti e fanatici religiosi, quasi tutto il rap e l’hip-hop che parlavano di razzismo…

Beh, anche se non salgo su un palco e non parlo molto di politica, almeno non al di là di quello che c’è negli Helmet, prendi una canzone come “Driving Nowhere”, che si trova nell’album “Aftertaste” (del 1997), e ci sono alcune osservazioni personali da parte di qualcuno che è nato negli Stati Uniti e ha un padre repubblicano, una madre repubblicana, un fratello gay che è anche repubblicano e una sorella repubblicana. Ma all’epoca il conservatorismo riguardava più che altro questioni fiscali, non l’epurazione del paese, capisci? Trump diceva che i messicani sono spacciatori di droga e prostitute, e altre cose del genere, e c’erano comici e commentatori che dicevano che quei commenti lo avrebbero fatto fuori. Ma no, c’erano persone che lo abbracciavano e ci credevano! Come 70 milioni di persone! Voglio dire, questa è gente del cazzo! Quindi sì, forse non eravamo un paese spaventoso, ma lo siamo diventati! Siamo passati da 300 milioni di armi prima di Trump a 400 milioni. In altre parole, in questo paese abbiamo più armi che cittadini! (nota: la popolazione statunitense è di circa 331 milioni di persone, secondo le stime del 2021). 400 milioni di armi! Non è necessario che noi civili abbiamo un AR-15 semiautomatico, che è l’arma che ha fatto a pezzi i bambini nel massacro di Uvalde, in Texas [il 24 maggio 2022, dove sono stati uccisi 19 bambini e due insegnanti]. Non potevano essere identificati! E’ disgustoso! Sono cresciuto nell’Oregon meridionale, ho praticato la caccia (nota: questa pratica è legalizzata e regolamentata nello Stato) e ho ricevuto un fucile da caccia calibro 12 per il mio 12° compleanno. Non avrei mai pensato di puntarlo contro un essere umano, e inoltre odiavo la caccia. Ma ovviamente rinuncerei al mio diritto di portare armi per salvare un bambino, capisci? Voglio dire, guardate Sandy Hook, guardate Parkland: tutte queste sparatorie, sono solo ragazzi che vanno a scuola! Non fanno male a nessuno! Abbiamo dei problemi, sì, ma non possono essere risolti sfigurando il volto di una persona. Per quanto io pensi che queste persone di estrema destra siano stupide, vorrei sedermi con loro e dire loro che questa è una follia. Ho persino guardato alcune case in Spagna (ride), perché non so se voglio vivere in un Paese con così tante armi e così tante persone che pensano che sia giusto puntarle contro un altro essere umano, specialmente un bambino. Ma ho fiducia negli esseri umani, fiducia che possiamo fare la cosa giusta. Conosco più persone buone che cattive. Noi siamo ancora più numerosi di lui, ma loro sono molto rumorosi e molto vocali. Donald Trump è la cosa peggiore che sia capitata a questo Paese nel corso della mia vita. È la cosa peggiore! Non ha alcun interesse per me o per chiunque altro, non ha interesse a far rispettare la Costituzione, non ha interesse per la democrazia o per l’America. “Make America Great Again” significa “vediamo quanti soldi posso fare con questo Paese”. Ha tante pratiche commerciali sospette, che spero vengano scoperte. Sembra che lo saranno, per fortuna. È un essere umano terribile e volevo chiedere alle persone che lo sostengono – e molte sono brave persone! – come non si rendano conto che a lui non importa nulla di loro. Non ha nemmeno salutato queste persone, né le ha aiutate su questioni fiscali o politiche. Ho seguito molto da vicino le elezioni brasiliane e, come ho detto, ho fiducia negli esseri umani, forse queste elezioni sono un segno. Forse influenzerà il nostro Paese e non lascerà che il fascismo e altre stronzate come quella di [Viktor] Órban (primo ministro dell’Ungheria) prendano il sopravvento.

Non so se questo vi dà più speranza, ma nonostante abbia ancora molti sostenitori, Bolsonaro ha avuto un rifiuto record nella nostra storia. Mai prima d’ora un presidente era stato così respinto e sconfitto nel suo tentativo di rielezione. Ma visto che abbiamo un limite di tempo, parliamo di musica (ride). I concerti degli Helmet sono sempre stati molto intensi, molto più dei dischi. Quando siete venuti qui per la prima volta avete anche fatto uno spettacolo sulla spiaggia, che è stato leggendario…

[A Florianópolis? Wow, questo è uno dei ricordi più belli della mia vita! (nota: il concerto è avvenuto nel 1994, sulla spiaggia di Canasvieiras, come parte del festival M2000 Summer Concerts, la cui bizzarra line-up comprendeva Citizen Who, Dr. Sin, Anything Box, Deborah Blando, Robin S, Fito Páez e gli Helmet come headliner). Ricordo che mi hanno detto che alla fine della spiaggia c’erano circa 150.000 persone, pazzesco!

E la scaletta era pazzesca, piena di technopop, musica dance FM e persino una popstar argentina…

Sì, ricordo questo argentino… come si chiamava?

Fito Páez.

Quindi, questo ragazzo. Era quasi rock classico. Ricordo che suonava con una Les Paul bianca. Ho pensato che, essendo in Sud America, Brasile e Argentina sarebbero stati molto vicini dal punto di vista musicale. Perché, sapete, prendete la nostra grande musica, la Motown e il jazz, e poi prendete la grande musica brasiliana, la bossa nova con “Girl from Ipanema” e tutto il successo che ha avuto? Willie Bobo ne ha tratto molta influenza, Dizzy Gillespie ha fatto delle cose bellissime incrociando il jazz con la musica brasiliana, e c’è stato un genio come Tom Jobim, con questo enorme vocabolario armonico. So che è morta molto tempo fa, ma il suo disco con Tom Jobim (“Elis & Tom”, 1974) è un capolavoro (lui si commuove), è incredibile… Un rimpianto che ho è quando eravamo a San Paolo alla vigilia del volo di ritorno. La mattina scoprii che ci sarebbe stato un concerto all’aperto in cui avrebbero suonato Antônio Carlos Jobim, Dorival Caymmi e Chico Buarque. Questi tre… Hm, non so se sono stati loro. Chico di sicuro. Dorival Caymmi non ne sono così sicuro… Ma in ogni caso, eravamo tutti tipo “Oh mio Dio! Questo non accadrà mai più nella mia vita! Avrei dovuto cancellare il volo e vederli, e ora sono tutti spariti… Ops, Chico è ancora vivo, vero?

Vivo e attivo.

È fantastico! Quando ero lì, ho comprato molta musica. All’epoca era ancora un CD e si potevano trovare molte cose che qui negli Stati Uniti non si trovano.

Tornando ai concerti: ho visto alcuni video delle vostre recenti esibizioni e sembra che l’energia sia ancora alta. L’altro giorno parlavo con il redattore di Scream & Yell di quanto sia stato difficile scrivere dei concerti, perché la maggior parte di essi sono stati molto intensi, come se le persone avessero bisogno di tirare fuori le cose, quasi una catarsi, sia tra il pubblico che sul palco. Non siamo psicologi, ma si può dire che stiamo tutti uscendo da un trauma collettivo post-pandemia. Ha osservato questo fenomeno negli spettacoli che ha realizzato?

In questo tour siamo la band di apertura e non ho mai sentito una risposta come quella che abbiamo avuto come band di apertura in vita mia. All’inizio pensavo che fosse perché si trattava di un’ottima combinazione di band, ma… Vedi, ho fiducia nella mia band, nel 2019 festeggeremo i 30 anni degli Helmet e abbiamo fatto 30 show con set di 30 canzoni in Europa, e 30 show con set di 30 canzoni anche negli Stati Uniti. Sono stati 60 spettacoli, abbiamo masterizzato molte canzoni, la band è molto, molto in sintonia. Amo i ragazzi come fratelli musicali e siamo molto uniti, quindi siamo in ottima forma. A Orlando, in Florida, abbiamo suonato poco prima dell’uragano [nel settembre 2022], ed è stato intenso! La folla è stata incredibile! Ci sono stati molti spettacoli che si sono distinti per me, come Charlotte, Toronto, Boston… A New York abbiamo avuto un pubblico incredibile, ma il locale era terribile. Ma c’è stato uno spettacolo a Salt Lake City che è stato intenso come non lo era mai stato prima (gli occhi si allargano). La folla era unita, sapete? Erano proprio lì con noi… A Oklahoma City, a Houston… Beh, il pubblico è sempre fantastico, ma loro erano dieci volte più eccitati! Ho letto che, dopo la pandemia, la gente è così pronta per la musica dal vivo, che quando vede una band che è brava in quello che fa… Perché guarda, noi siamo solo musica, capisci? Non c’è uno “show”, ovviamente ho dei capelli fighissimi (si passa la mano sulla testa glabra), suoniamo solo in jeans, scarpe da ginnastica e maglietta… La gente viene per la musica, e ne è davvero entusiasta. Spero che anche quando sarò lì sarà così. Mi sembra che tre anni siano stati un periodo davvero lungo senza tournée per me. Ho avuto una serie di problemi personali e di salute, sono stata ricoverato in ospedale perché ne consumavo troppa (prende la bottiglia di birra) e avevo smesso di mangiare, ero dimagrito fino a pesare solo 63 chili, hanno dovuto aprirmi l’addome e operarmi… Insomma, facevo schifo! Ero in tour dal 1988, se si conta il mio periodo nei Band of Susans. Voglio dire, ha sempre fatto parte della mia vita: suonare dal vivo, fare un disco, scrivere per un film, registrare un brano, suonare in progetti, ho suonato con David Bowie (nel tour dell’album “… hours”), ho suonato con Joe Henry (nell’album “Trampoline”). Ma gli Helmet sono una band dal vivo, lo sono sempre stati, e questo ci è stato portato via, da un momento all’altro. E mi ha distrutto. È stato molto, molto difficile per me. Tante persone vengono da me e mi dicono che hanno avuto difficoltà con la pandemia, e io le capisco, sapete? Perché mi ha colpito. Non siamo come i Foo Fighters o i Metallica, che hanno miliardi di dollari e possono uscire e fare un milione di dollari (ride). Amico, suoniamo nei club! (ride) Possiamo avere un pubblico di 200 persone, o di 1200, capisci? Anche i promotori cercano di fare soldi e ci sono molti gruppi che hanno bisogno di suonare di nuovo, quindi cercano di trovare un equilibrio per avere spettacoli per tutti. Siamo molto grati di aver ottenuto quei concerti. A luglio abbiamo aperto sei concerti del tour congiunto di Korn ed Evanescence (nota: in realtà è stato ad agosto), e ora abbiamo questo tour con Clutch e Quicksand, e c’è una cosa in America Latina in arrivo. Quindi sono d’accordo con te: è una liberazione. La gente è pronta.

(dopo una brevissima pausa per permettere a Page di prendere un’altra bottiglia di birra, riprendiamo la nostra conversazione)

Il ritorno alle tournée ti ha aiutato a sentirti meglio dopo tutto questo fatto pesante?

Mi sento benissimo. Sono stato operato il 13 luglio, sono state quattro ore con lo stomaco aperto, una cosa disgustosa, non voglio nemmeno entrare nei dettagli. Ci è voluto molto tempo per riprendersi, più di quanto pensassi. Pensavo che sarei tornata in pochi giorni, ma dopo essere stato aperto per quattro ore, tutto ricucito, non è stato facile cantare di nuovo. Alcune note facevano ritirare i punti, era doloroso. Ma è strano, perché quando sono tornato, ad ogni spettacolo stavo sempre meglio, fisicamente sempre meglio. E mi sento anche meglio, più forte ad ogni spettacolo, anche dal punto di vista emotivo. Mi sento completamente ringiovanito. Dal punto di vista finanziario, mi ci vorranno un paio d’anni per riprendermi: ho perso due film [di cui avrei fatto la colonna sonora], ho perso tutti gli introiti dei tour e del merchandising. Ma il mio spirito, la mia anima musicale… (si commuove) Sto lavorando a questo pezzo, scrivendo questo pezzo per una scuola di Memphis, Tennessee, che è la più antica orchestra scolastica del Paese. Sto lavorando a nuove canzoni degli Helmet, ho fatto uno spettacolo con dei ragazzi a Nashville, nel Tennessee, ed è stato sensazionale. Voglio dire, ha senso dire che sono “tornato alla normalità”? Perché è così che mi sento. Lasciatemi anche bussare sul legno per mantenerlo tale (in effetti, lui bussa sul tavolo). L’anno prossimo andremo in Australia e Nuova Zelanda e poi registreremo un nuovo disco.

Parliamo di questo disco, ma prima volevo parlare di un’altra cosa. Come avete già chiarito, andate ben oltre gli Helmet, con le colonne sonore, con tutta la vostra storia con il jazz e la musica d’avanguardia. Come compositore, come sono queste attività per te?

Ovviamente ho molti amici che hanno una band, e tutto ciò che fanno è la loro band. Ma non è possibile che quella band sia qualcosa che riempie sette giorni della loro settimana, 365 giorni all’anno. C’è un periodo in cui si realizza un album e un altro in cui si va in tournée. E cosa fate nel resto del tempo? Per me, una delle ragioni per cui gli Helmet non stanno mai fermi musicalmente è che ho tutte queste altre cose che mi alimentano musicalmente. Andrò a New York la sera di Capodanno e suonerò un piccolo concerto jazz a Capodanno, suonerò in alcuni jazz club del Connecticut e dintorni, suonerò un concerto da solista in cui farò una cosa jazz mescolata con alcune cose degli Helmet, e poi farò una canzone dei Beatles… Questo è davvero divertente per me, e tutto ciò che prendo da quei concerti, lo spirito musicale di quei concerti, è ciò che alimenta gli Helmet. Ed è Helmet che mi ha permesso di fare tutte queste altre cose. Mi sono laureato in jazz e in classica e ho lavorato e lavorato e lavorato su questo. Quando gli Helmet hanno iniziato a funzionare, intendo musicalmente, quando ho avuto la visione di quello che sarebbe stato il suono, con questa cosa del down-tuning, abbiamo fatto soldi e girato il mondo. Questo mi ha aperto le porte. Potrei suonare il jazz, e persino suonare a un matrimonio (ride), qualsiasi cosa. Poi è arrivata la storia del cinema, perché la gente mi conosceva per via di Helmet. Ho iniziato a lavorare con il grande compositore Elliot Goldenthal, che mi ha ingaggiato per il film Fuoco contro fuoco (1996) con Robert De Niro e Al Pacino, ed è un mondo completamente diverso. Faccio in media tre film all’anno. L’ultima è stata una serie per l’austriaca Netflix intitolata “Totenfrau”, una serie davvero intensa in sei parti, in cui ho suonato la chitarra in tutto. La colonna sonora è dello stesso compositore che ha realizzato la colonna sonora di tutti i film della serie di [tre] film “The Kissing Shack”, che è una commedia adolescenziale, e anch’io suono la chitarra nella colonna sonora di tutti e tre. Per il terzo, (il compositore) Patrick Kirst mi ha chiamato mentre stavo guidando e mi ha detto: “Ho bisogno che tu canti qualcosa!”. Non avevo ancora mangiato, ma sono tornato a casa, ho acceso lo studio e mi ha mandato una pagina di musica, dicendomi che dovevo canticchiare un vocalizzo. Era difficile cantare nella gamma che voleva, e ho registrato un’ottava più bassa. Gliel’ho mandato, ho mangiato qualcosa e poi mi ha richiamato dicendo che era bellissimo, ma che il regista lo voleva un’ottava più alto. Quando si esegue un vocalizzo, non si ha molto sostegno del diaframma, ma dopo tre riprese ho ottenuto quello che voleva e l’ho spedito. Mi ha detto che le persone in giro avrebbero ascoltato e detto: “Ma quello è Page Hamilton?” (ampio sorriso) Posso cantare benissimo se voglio (ride). Se ascoltate la canzone alla fine del film e sentite quella bellissima voce, quella sono io. Sì, New York hardcore! (ride) Quel genere di cose è un piacere, mi piace farlo! Mi sento fortunato a poter lavorare a progetti come questo. Se avessi solo gli Helmet, non lo so. Voglio dire, adoro gli Helmet, ma se questo fosse tutto ciò che ho a disposizione dal punto di vista musicale, non so se ne sarei così entusiasta.

E dato che gli Helmet hanno avuto così tanti cambi di formazione nel corso della loro storia, sentite che è ancora una band, in termini di collaborazione, o è un progetto “tuo”?

Ripensando a quando John (Stanier, batterista) e Henry (Bogdan, bassista) erano ancora nella band, dicevano: “È la band di Page”. Erano parti integranti e super importanti degli Helmet, e la band non avrebbe avuto lo stesso suono senza di loro. Ma… io sono il cantante, scrivo le canzoni, suono la chitarra e mi occupo degli arrangiamenti, ma ho comunque bisogno di grandi musicisti che capiscano quello che sto facendo. Una persona può essere un grande musicista dal punto di vista tecnico e non capire gli Helmet, sai? La gente pensa che questo tipo di musica sia semplice, ma non lo è affatto. Abbiamo avuto persone che ci hanno detto di saper suonare alcune delle nostre canzoni, e di solito non riuscivano a superare il bridge (nota: “bridge” è il nome di una sezione contrastante di una composizione, quasi sempre usata per tornare al tema originale). Ad esempio, “Unsung. Vuoi giocare con noi? Giochiamo quindi a “Unsung”. Poi arriva il ragazzo e chiede: come si fa a contare [i tempi]? E io dico: non conto, sento (canticchia il riff). È 6×4, il tempo cambia, ma non voglio che sembri che il tempo cambi, voglio che sia sempre lo stesso. Ho messo alla prova diverse persone, ho suonato con alcuni musicisti famosi che non erano in grado di suonare quel tipo di musica. Ma le persone che possono… Devi avere quella sensibilità ritmica, quell’anima, quel groove, perché è una musica molto guidata dal levare. È stato trasmesso da tanti musicisti che ammiro, che mi piacciono davvero, come Dimebag [Darrell] dei Pantera, Jonathan [Davis] dei Korn, o Chino [Moreno] dei Deftones, che hanno detto di essere stati influenzati da me, che hanno detto “senza di te, nessuno di noi sarebbe qui”, capisci? T.M. Stevens, l’ex-bassista dei Pretenders che ha suonato con James Brown e Miles Davis, un giorno è salito sul nostro autobus dicendo che aveva suonato su un album di Steve Vai che era pieno di roba “Helmeted”… Sono orgoglioso che questo vocabolario sia stato incluso come parte del rock, sai? E questa formazione mi accompagna da più tempo di qualsiasi altra. Dave Case, che è l’ultimo arrivato, fa parte della band da 12 o 13 anni. È da più tempo che esiste la formazione originale! E Kyle ha sopportato le mie cose sciroppose per circa 16 anni, qualcosa del genere. Questa formazione sembra fantastica! Alcune persone non accetteranno mai che ci sia un’altra formazione che non sia l’originale, ma se ci ascoltano, diranno “wow, questo è un animale”. Mi è stato detto molte volte che non avevano idea che fossimo così bravi. Beh, apri la testa, amico. Non ho intenzione di fare qualcosa di mediocre o che suoni come una merda. Ci sono tutte queste canzoni che ho scritto e di cui sono orgoglioso, e voglio che abbiano un suono fantastico. C’è una disciplina in gioco, sai? Bisogna capire il vocabolario. Quando ho suonato con Bowie mi sono divertito tantissimo, ho imparato 30 canzoni in quindici giorni e mi è piaciuto molto, è uno dei miei eroi di sempre. Ma mi mancava Casco. Perché niente riempie quel vuoto per me, non c’è niente di simile. Recitare in film, in programmi televisivi, produrre band, fare jazz, amo tutto questo, ma Helmet è molto, molto importante per me, capisci? Lo farò finché potrò. Potrei cadere a pezzi, avere lo stomaco squarciato, un ginocchio distrutto, una commozione cerebrale, cose del genere (ride), ma finché potrò salire su un palco e suonare, lo farò.

Ogni album degli Helmet ha una sua identità ben marcata, ma l’ultimo, “Dead to The World” (2016), ha un certo senso melodico, una certa sensibilità pop – non pop mainstream, ovviamente, ma ha qualcosa di più arioso, che non era molto presente nei precedenti. Quasi un senso di canzoni “per arena”…

Man mano che migliori come cantante e come autore, cerchi di… Ad esempio, una delle mie canzoni preferite del disco, “Red Scare”, ha questa specie di “Strap It On” (l’album di debutto degli Helmet del 1990), guarda un po’ (Page prende la chitarra e suona il riff). Stavo scoprendo questa cosa ritmica, dove hai [il ritmo] 6×4, la batteria è in 4 e io suono in 3, una cosa del genere (batte la frase della batteria). Poi, mentre questo ritmo va avanti, hai quest’altra cosa (canticchia il riff), ed è tra 5×5 e 5×4. (Sono cose che sento! Come in “Like I Care” (canzone da “Aftertaste”) o anche “Give It” (da “Meantime”, 1992), che è esattamente lo stesso riff riarrangiato ritmicamente (suona il riff). Così mi sono concentrato su tutto questo, perché man mano che mi addentravo in questo down-tuning, scoprivo tutte queste informazioni armoniche, come accordi che nessuno aveva mai usato prima nel rock, e del resto, perché avrebbero dovuto? Non sono dei fanatici del jazz. Così, in “Red Scare” sento questa melodia (suona la linea melodica sulla chitarra), ma gli accordi sono questi (suona il riff), e io canto così (canta un frammento della canzone). La chitarra è molto dissonante, ma io canto in modo melodico. Poiché sono un jazzista, l’idea è di fare qualcosa che si può fare anche nella musica classica, cioè suonare la stessa nota su tutti gli accordi. È una cosa che va avanti dal primo giorno di Helmet, sapete? Si chiama “tono comune”. Riesco a ricavarne informazioni melodiche, voglio dire, sento davvero la melodia. Sento una progressione o una melodia e penso a come armonizzarla. È come in un brano orchestrale: c’è la melodia in alto e si può suonare qualsiasi accordo in basso, a seconda di dove va l’accordo. Più sperimento e più lavoro su queste cose, più il mio vocabolario aumenta. Si tratta sempre di riff di musica pesante, ovviamente, ma non volevo rimanere nella stessa linea, capisci? Voglio sempre sperimentare con le informazioni armoniche e, onestamente, il mio canto è migliorato tantissimo dopo aver cantato in 3.000 concerti! Sono migliorato, il mio raggio d’azione si è ampliato e ho iniziato a capire cosa posso fare con la mia voce. Pensavo di non essere in grado di cantare certe cose, in “Unsung” non mi piaceva così tanto il suono della mia voce che ho raddoppiato la voce. L’ho fatto ispirandomi a John Lennon e Ozzy [Osbourne], raddoppiano le voci e sono fantastici! Ma comunque, “Unsung” aveva già questa voce melodica e un po’ pop. Anche in “Strap It On” c’era qualcosa del genere, finché non ho avuto una conversazione con Dave Sardy, che ha co-prodotto “Aftertaste”, e mi ha detto che se avessi raddoppiato tutte le voci melodiche avrei tolto loro l’emozione. Ho capito cosa intendeva: a volte si ha solo bisogno di una voce, di essere più diretti. Si tratta di continuare ad andare avanti, perché mi sono imbattuto in questa cosa bellissima, ma non voglio rimanere bloccato solo con quella, capisci? Quindi lo sto ampliando sempre di più. Mi piace suonare una cosa tipo cavernicolo come ‘Rude’ da ‘Strap It On’, ma mi piace anche suonare qualcosa come ‘Red Scare’, che è super complessa.

E si tratta di qualcosa che seguirà nel prossimo album?

Non so cosa aspettarmi da esso. Ho alcuni schizzi e alcune idee. Per esempio, ascolto il ritmo di “Jive Turkey” degli Ohio Players, e mi lascio sfuggire un ritmo e penso a cosa posso farci. Prendo sempre appunti e credo che i testi diventino più narrativi. All’inizio avevo questo flusso di coscienza, volevo che ogni cosa fosse riferita tre volte, come se dicessi qualcosa che fa riferimento a qualcos’altro e che fa riferimento a una terza cosa. Nessuno sa cosa cazzo sto cantando (ride), e la metà delle volte non lo so nemmeno io. Mi piace molto Frank Black, perché i suoi testi sono del tipo: non ho idea di cosa stia cantando, ma suona fottutamente bene!

Leonardo Vinhas (@leovinhas) è un produttore e firma la sezione Latin Connection su Scream & Yell