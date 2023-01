Ghost Woman, meno psych e più elettrici

Abbiamo parlato dei Ghost Woman l’anno scorso, in un T4ATF! In effetti la band canadese capitanata da Evan Uschenko è da scoprire ma ormai speriamo che il suo album omonimo del 2022 sia stato ascoltato (e che sia piaciuto), per cui è ora del suo “gemello”.

“Anne, If” è stato scritto e registrato da Evan Uschenko nello stesso periodo dell’album precedente, quindi ha perfettamente senso avere questi due dischi fianco a fianco nella propria collezione.

Le coordinate sono più o meno le medesime, ma potremmo dire che la psichedelia di “Ghost Woman” (2022) viene stemperata in una elettricità sixty più marcata.

<a href=”https://ghostwoman.bandcamp.com/album/anne-if-2″>Anne, If by Ghost Woman&am

La band sarà anche in concerto in Italia prossimamente, ecco qui dove:

Feb 28 Circolo Magnolia Segrate, Italy

Mar 01 Covo Club Bologna, Italy

(Paolo Bardelli)