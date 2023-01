Cover Gennaio 2023: Evita Manji

Vi avevamo già detto quanto fossimo esaltati per l’album di debutto di Evita Manji, producer che negli ultimi anni ha guadagnato visibilità come uno dei nomi più in vista del panorama post rave.

“Spandrel?!” è il titolo dell’LP in uscita su PAN, la label berlinese che più di tutte ha influenzato l’estetica e il suono dell’elettronica di questi anni, ed è stato anticipato da alcuni singoli usciti sulla piattaforma myxoxym.

Lo scorso mese si è aggiunto il terzo singolo estratto, “Body/Prison”, che potete sentire sulla pagina Bandcamp dell’artista.

“Spandrel?!” è in uscita su PAN il 30 Gennaio 2023.