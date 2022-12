Matteo Maioli Awards 2022

Un 2022 dolceamaro si appresta a chiudersi, tra il mondo là fuori che esplode e qualche soddisfazione come il ritorno al Primavera Sound e le attività radiofonica e da DJ Selecter.

Moltissimi gli album comprati, solo sentiti o alle volte by-passati (chiedo scusa a Afghan Whigs, Trentemoller, Big Thief, Sharon Van Etten, Neil Young…) con un listone concerti finalmente nutrito (ma fanno male quei Supergrass e Reigning Sound andati alle ortiche). Nei dischi ho voluto premiare i Fontaines D.C. di “Skinty Fia”, band capace di smarcarsi dalle catalogazioni di genere con un talento degno di pietre miliari come “The Queen Is Dead” e “Urban Hymns”; poi troviamo le altre versioni del post-punk nel 2022, contaminato dalla dance per Special Interest, rumoroso ascoltando le giovanissime Horsegirl. Vecchie glorie in mostra: Destroyer, Suede e Lambchop e lavori finalmente da scolpire nella pietra per Rolling Blackouts Coastal Fever e Viagra Boys. Non mancano i nomi in ambito power-pop e garage-rock; tra i live cuori per Beck, Idles e The Dream Syndicate. In calce una Top 100 riassuntiva all’antico, poichè giustamente non tutti scelgono di buttare la loro musica su Spotify. Lunga vita ai supporti fisici!

TOP ALBUM 2022

FONTAINES D.C. – Skinty Fia (Partisan)

SPECIAL INTEREST – Endure (Rough Trade)

VIAGRA BOYS – Cave World (Year 0001)

ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER – Endless Rooms (Sub Pop)

LAMBCHOP – The Bible (Merge/Drag City)

SUEDE – Autofiction (BMG)

DESTROYER – Labyrinthitis (Merge/Bella Union)

SUPERCHUNK – Wild Loneliness (Merge)

DISQ – Desperately Imagining Someplace Quiet (Saddle Creek)

HORSEGIRL – Versions Of Modern Performance (Matador)

THE SMILE – A Light For Attracting Attention (XL)

KENDRICK LAMAR – Mr. Morale & The Big Steppers (Interscope)

YOUNG GUV – Guv III (Run For Cover)

ARCTIC MONKEYS – The Car (Domino)

THE NEW BRUTARIANS – Hysteria! (Alien Snatch)

THE STROPPIES – Levity (Tough Love)

THE BRIAN JONESTOWN MASSACRE – Fire Doesn’t Grow On Trees (A Recordings)

KEVIN MORBY – This Is A Photograph (Dead Oceans)

JP BIMENI & THE BLACK BELTS – Give Me Hope (Lovemonk)

MICK TROUBLE – It’s Mick Trouble’s Second LP (Emotional Response)

JON SPENCER & THE HITMAKERS – Spencer Gets It Lit (Bronzerat)

GRAHAM DAY – The Master Of None (Acid Jazz)

THE CHATS – Get Fucked (Bargain Bin)

THE ORCHIDS – Dreaming Kind (Skep Wax)

THE JAZZ BUTCHER – The Highest In The Land (Tapete)

Altri 25 in ordine alfabetico

ASTREL K – Flickering I (Duophonic Super 45s)

ALVVAYS – Blue Rev (Polyvinyl/Transgressive)

BEACH HOUSE – Once Twice Melody (Bella Union)

THE BLACK ANGELS – Wilderness Of Mirrors (Partisan)

BODEGA – Broken Equipment (What’s Your Rupture?)

DRY CLEANING – Stumpwork (4AD)

THE DREAM SYNDICATE – Ultraviolet Battle Hymns And True Confessions (Fire)

FORTUNATO DURUTTI MARINETTI – Memory’s Fool (Bobo Integral)

LEE FIELDS – Sentimental Fool (Daptone)

MICHAEL HEAD AND THE RED ELASTIC BAND – Dear Scott (Modern Sky)

HOODOO GURUS – Chariot Of The Gods (Big Time)

HURRAY FOR THE RIFF RAFF – Life On Earth (Nonesuch)

JENNY HVAL – Classic Objects (4AD)

JIM NOTHING – In The Marigolds (Meritorio)

LIFE – North East Coastal Town (The Liquid Label)

LITTLE SIMZ – No Thank You (Forever Living Originals)

ANGEL OLSEN – Big Time (Jagjaguwar)

THE ORIELLES – Tableau (Heavenly)

SPIRITUALIZED – Everything Was Beautiful (Fat Possum)

SPOON – Lucifer On The Sofa (Matador)

TESS PARKS – And Those Who Were Seen Dancing (Fuzz Club)

KURT VILE – (watch my moves) (Verve)

VINTAGE CROP – Kibitzer (Upset The Rhythm)

WORKING MEN’S CLUB – Fear Fear (Heavenly)

YARD ACT – The Overload (Island)

TOP 10 ITALIA

THE LINGS, The Lings (Slack!)

VERDENA, Volevo Magia (Universal)

CHRONICS, Do You Love The Sun (Puck’n’Vomit)

BIG CREAM, Hanging (We Were Never Being Boring)

THE MANGES, Book Of Hate For Good People (Hey Suburbia)

C’MON TIGRE – Scenario (Intersuoni)

MARIA CHIARA ARGIRò, Forest City (Innovative Leisure)

MAISIE, Dal Diario Di Luigi La Rocca Cittadino (Snowdonia)

THE BACKDOOR SOCIETY, This Is Nowhere (Area Pirata)

CLEVER SQUARE, Secret Alliance (Bronson Recordings)

Top 3 EP

THE NEUTRALS, Bus Stop Nights (Static Shock)

MO’ DOTTI, Guided Imagery (Smoking Room)

E, Any Information (Thrill Jockey)

TOP TEN LIVE

BECK, Primavera Sound, Barcellona

IDLES, Primavera Sound, Barcellona

THE DREAM SYNDICATE, Locomotiv, Bologna

NICK CAVE & THE BAD SEEDS, Primavera Sound, Barcellona

YO LA TENGO, Primavera Sound, Bologna

FONTAINES D.C., Primavera Sound, Barcellona

JON SPENCER & THE HITMAKERS, Lumiere, Pisa

THALIA ZEDEK, Bronson, Ravenna

THE PEAWEES, Colorificio Kroen, Verona

BODEGA, Covo Club, Bologna

COVER OF THE YEAR

TOP 3 LIBRI

FERNANDO RENNIS, Un Glorioso Fallimento (Arcana)

DANIELE FUNARO, But We’re Not The Same (Arcana) (in realtà 2021, Grazie PAOLO!)

HOLDENACCIO, Going Nowhere (Bao Publishing)

Da iniziare il prima possibile: LIZZY GOODMAN, Meet Me In The Bathroom

Foto di Gianluca Nicoletti, DJ Set al Magazzino Parallelo di Cesena 21 Dicembre 2022.

Chart dedicata a Mimi Parker, Wilko Johnson, Mark Lanegan, Keith Levene, Christine McVie, Terry Hall, Martin Duffy, Betty Davis, Rachel Nagy, Sinisa Mihajlovic, Ray Liotta, Monica Vitti, Angela Lansbury, Ivan Reitman, Philip Baker Hall, William Hurt, Chris Bailey