Deian, in anteprima il video del nuovo singolo “Attrezzi”

Un singolo, “Attrezzi”. Un disco, “Figure”. E un percorso solista che sta per iniziare, firmato con il suo stesso nome. Oggi presentiamo in anteprima il video che segna l’inizio di una nuova storia per il cantautore piemontese Deian Martinelli.

“Attrezzi” è infatti il primo estratto dall’album “Figure”, in uscita nel 2023 per Tega e Gigiabooking. Una ballad ariosa e dolceamara, i cui echi riportano alla migliore tradizione cantautorale italiana.

Di seguito il video, realizzato da Giacomo Laser e Fransuà Sorgato. Buona visione!