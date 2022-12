2Moellers: ascolta in anteprima il nuovo LP “Kill Your Dreams”

Torna sulle scene Sandro Moeller aka 2Moellers. A distanza di oltre due anni dalla pubblicazione del disco d’esordio “Discombobulated” del 2020, il producer e collaboratore del fortunato programma/podcast di Radio Deejay “Deejay On The Road”, pubblica un nuovo lavoro discografico dall’emblematico titolo “Kill Your Dreams“, in uscita il 2 dicembre su Songtradr.

“KYD” è un album dal suono ricercato e particolare, prodotto, mixato e masterizzato totalmente in cuffia da 2Moellers. Dieci tracce che rappresentano un excursus variegato del panorama elettronico attuale: Dance, IDM, Ambient, Techno, House, R’n’B e molto altro.

“C’era e c’è una voglia di non avere più scuse, sul come suona, su quanto è valido un brano, sul confronto con altre opere, e c’era e c’è una voglia di emergere senza paura. Raggiungere gli obiettivi di una vita, con più determinazione e coraggio. Da qui l’idea di Kill Your Dreams, perché i sogni vanno realizzati e poi eliminati, in quanto non più sogni ma vita reale”.

Sandro Moeller presenta così il nuovo lavoro che vi offriamo in anteprima.