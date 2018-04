La Top 7 della settimana (#14, 2018)

Che la primavera sia arrivata per davvero? Nel dubbio ecco le news più colorate della settimana!

7. Una serie tv da Alta Fedeltà

Nel nostro immaginario abbiamo scolpita chiaramente la faccia di John Cusack nel negozio di dischi più sgangherato (e bello) del mondo, fra fallimenti e delusioni amorose, nella bella versione cinematografica del libro di Nick Horby. E che musica!

A quanto parte la Disney ne farà una serie tv, non sappiamo se essere eccitati o impauriti. Noi, per sicurezza, ci riguardiamo il film.

6. Annunciata la line-up del Roskilde festival

È uscita la line up del Roskilde festival in Danimarca, che si preannuncia quale candidato credibile a miglior festival europeo!

Nick Cave, Nine Inch Nails, Gorillaz, David Byrne, Anderson Paak, Massive Attack, Cardi B, Ben Frost, Descendents, Fleet Foxes, Four Tet, Fever Ray, My Bloody Valentine, St. Vincent, Interpol, Joey Bada$$, Mogwai e chi più ne ha più ne metta. Ah sì, pure Eminem! 😀

5. Nuovo singolo per A$AP Rocky (feat. Moby)

E’ uscito il nuovo singolo di A$AP ROCKY, uno degli headliner del prossimo Primavera Sound e rapper della “nuova generazione” dal talento cristallino.

Qui si confronta con la sempreverde Porcelain di Moby e la destruttura, donando nuova energia e una potenza pazzesca.

4. Rejjie Snow al Magnolia

Rejjie Snow, il rapper irlandese che sta facendo impazzire mezzo globo, in concerto al Magnolia lo scorso 5 aprile, anticipato da Santii (che nel loro singolo hanno proprio un featuring di Rejjie).

Potenza devastante e balli sfrenati, soprattutto durante gli spettacolari momenti strumentali!

3. Un mashup mixtape Kendrick Lamar – Dr. Dre

Il rap-god del momento mashuppato (si dirà così?) con i beat leggendari di Dr. Dre (suo mentore dai tempi di Compton). Genio, follia? A voi il giudizio!

2. Spotify si quota in borsa

È inutile girarci intorno, nel bene o nel male, le app di streaming audio hanno cambiato (irreversibilmente) il modo di ascoltare la musica (nonostante l’imperterrita risalita nelle vendite del vinile).

Spotify in questo mondo è il titano quasi incontrastato e il 3 aprile si è quotato in borsa: in una giornata la capitalizzazione ha raggiunto i 26,5 miliardi di dollari, al terzo posto nella storia dei collocamenti iniziali dietro Alibaba e Facebook. Segno dei tempi che cambiano!

Un post condiviso da Pitchfork (@pitchfork) in data: Apr 3, 2018 at 10:18 PDT

1. Gli Arctic Monkeys annunciano nuovo album, tracklist e trailer

La band di Alex Turner, poco prima di intraprendere un tour mondiale che li vedrà headliner dei festival più importanti, dal Primavera Sound in giù, annuncia album e tracklist:

Tranquility Base Hotel & Casino

Star Treatment

One Point Perspective

American Sports

Tranquility Base Hotel & Casino

Golden Trunks

Four Out Of Five

The World’s First Ever Monster Truck Front Flip

Science Fiction

She Looks Like Fun

Batphone

The Ultracheese

Come alcuni fan hanno subito scritto sui social, sembra la lista di episodi di una stagione di Rick e Morty. Noi non stiamo nella pelle.