CVC, quando la “next big thing” è gallese

Sembrano un po’ freak dal video, e le note stampa non fanno che alimentare questa immagine: “i componenti della band provengono tutti dalla sonnolenta provincia di Church Village, Galles del Sud”. Nonostante questa sensazione che “siano passati lì per caso”, in realtà il gusto musicale è fin troppo cool: i CVC sono un gruppo da tenere molto, molto d’occhio. Intanto questa “Sophie”: lieve psichedelia dai toni beatlesiani e tipico gusto british, anzi “welsh”!

I CVC pubblicheranno il debutto ‘Get Real’ il 13 Gennaio per Secretly Distribution.

Nel corso dell’ultimo anno la band composta da Francesco Orsi (vocals}, David Bassey (vocals/guitar), Elliot Bradfield (vocals/guitar), Ben Thorne (bass), Tom Fry (drums) e Daniel ‘Nanial’ Jones (keyboard/percussion) è stata nominata come Best Breakthough Act ai prestigiosi Cardiff Music Awards, la BBC Three li ha inseriti in un documentario e sono apparsi in un album tributo dedicato agli eroi dell’indie rock gallese Super Furry Animals.