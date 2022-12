[Unica data italiana] Blur al Lucca Summer Festival il 22 Luglio

Il 2023 si preannuncia sempre più brit pop: dopo il reunion tour dei Pulp, arriva anche quello dei Blur: doppia data della band londinese a Wembley (8 e 9 luglio), partecipazione di Albarn & Co in diversi festival europei (Beauregard Festival, Malahide Castle, Primavera Sound) e – notizia importante per molti fan italiani – concerto al Lucca Summer Festival il 22 luglio.

I biglietti del concerto dei Blur al Lucca Summer Festival sono in vendita in modalità pre-sale sul sito di Virgin Radio dalle ore 11 di mercoledì 30 novembre alle ore 23:59 di giovedì 1 dicembre, per poi essere disponibili da venerdì 2 Dicembre dalle 11 sul sito Ticketone o sul sito ufficiale del Lucca Summer Festival.

Alex James, bassista del gruppo, scrive su Twitter: «Who’s coming to our 2023 shows?».