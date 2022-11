[Podcast] Indi(e)pendenze meets Kalporz – Antonia Salcuni

Nuovo capitolo (a stretto Giro) con i podcast di Indi(e)pendenze meets Kalporz, programma a cura di Matteo Maioli in onda su www.neuradio.it ogni sabato dalle 12.00 alle 13.00.

Oggi è la volta di Antonia Salcuni, ideatrice della rubrica Dal Motore Al Piatto: tra i brani in scaletta quelli che hanno accompagnato le vicende del protagonista Jean-Michel, segnatamente di Daughter e Lost In Kiev; inoltre un giro negli ultimi “Questo Spacca!” con Arctic Monkeys e Beth Orton e i nuovi (buoni) dischi di Pixies e Death Cab For Cutie.

Focus infine su Bon Iver e la nostra top 7 a lui dedicata. Da non perdere!

Il podcast si recupera come sempre in streaming su Radio Casotto.