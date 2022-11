Junior Zamora, la promessa dell’R&B e del soul colombiano

Junior Zamora, nato a Cali, è un perfezionista e con EGO, il suo album di debutto, ha creato una delle grandi opere dell’R&B e del soul colombiano. Non sto esagerando. Questo album di debutto, composto da 15 brani, è audace e dettagliato per qualsiasi standard.

Dall’introduzione, TODO ES WHEN IT HAS TO BE, viene voglia di cercare un Dio da pregare. La tastiera e il coro della chiesa aprono le porte a uno spazio che sembra ampliato. Ci colloca in un servizio domenicale con un particolare sermone. Junior entra e si trova lì, al centro di tutto, per presentare in anteprima il flow di un rapper, un egotrip non convenzionale è in arrivo. Fa gli annunci e dichiara le sue intenzioni.

“Parlo di un dono divino so che è un fatto, io / Ho imparato a parlare chiaro, inquieto insoddisfatto / Vado con il dieci ho lanciato la palla per vedere cosa succede”.

Junior, che è produttore, autore, compositore e polistrumentista, si definisce così. Sfrutta tutte le sue capacità. Si ispira tanto alla nuova e fiorente scena californiana quanto al groove di Jungle o alle sperimentazioni di Kanye o Lucky Daye. Lancia la palla per vedere cosa succede, dice, ma ha abbastanza tecnica per portarla al piede, aderendovi. Anche lui è sicuro di sé.

“Voglio più di una foto e di un paio di like”, ripete la frase introduttiva.

Il fascino sacramentale di questo album ha molto senso se pensiamo al suo punto di partenza. Junior si è formato come musicista, dapprima nel coro della chiesa. È nato e cresciuto nella zona orientale di Cali, nella città di Aguablanca. Più precisamente a El Vallado: un quartiere che si dice sia molto popolare, ma soprattutto festaiolo e colorato.

È per questo che lo conosciamo dal 2020, quando ho parlato con lui per lo speciale Apuestas Shock. Ma per questo album Junior ha frammentato la sua personalità e ha ripensato a ciò che aveva già raccontato di sé al pubblico.

“Sentivo il bisogno di staccarmi dal luogo in cui ero conosciuto: il giovane delle scommesse shock o il giovane degli occhi persi. Avevo bisogno che l’album mostrasse quanto ero arrivato lontano dal punto di vista creativo e artistico. Così ricordo di aver detto alla squadra: ‘Voglio fare qualche alter ego'”.

E così ha fatto. EGO è anche la presentazione di tre volti allineati con la personalità di Junior Zamora (che presenta anche in un cortometraggio). È una trilogia.

Il primo si chiama Wil, dal suo nome di nascita, Wilbert: è la rockstar, l’eccentrico, il corpo artistico. Il secondo è JZ: quello sbadato, audace, socievole e ambizioso. E il terzo è Junior, proprio così: la sua versione più riflessiva di se stesso (se volessimo giocare con lo schema classico della psicoanalisi – It, I, Overself, Overself – tutti questi sarebbero, in effetti, riflessioni dall’istanza dell’Io, pronte per essere psicoanalizzate).



Wil – Uno dei tre personaggi di EGO di Junior Zamora

// Per gentile concessione del team stampa di Junior Zamor

Il viaggio in EGO è lungo e ricco di colpi di scena perché, fin dall’inizio, l’Altro Junior che cerca di guardarsi dall’esterno, lo stratega dell’album che è al di sopra dei suoi personaggi, ha voluto distaccarsi dall’intrattenimento, liberarsi di tutti coloro che gli hanno consigliato di cavalcare l’onda perreo o di iniziare a pensare alla sua musica dai like.

Perché è vero che in Colombia, almeno dal 2010 in poi, non c’era un gran mercato per il soul o l’R&B, e che molti vecchietti intrepidi o opportunisti hanno proposto a Junior di fare qualcos’altro, ma è anche vero che in altri tempi non c’erano voci come quelle che sono apparse da allora; chi ci ha provato, per lo più senza successo, non aveva abbastanza flow, o la voce. Ma torniamo all’album.

Ogni personaggio di EGO corrisponde, nello stesso ordine di cui sopra, a un blocco di canzoni.

L’album inizia con eccentricità e diventa sempre più disinibito. Tra l’altro, alla fine, anticipa lo stile della prossima uscita, più house e futuristico, e ringrazia come qualcuno che si libera per un attimo dal suo ego.

Questo è EGO di Junior Zamora, canzone per canzone

TODO ES CUANDO TIENE QUE SER

Ricordo una telefonata al mio manager prima di Pandemic. Ero molto arrabbiato perché sentivo che l’album era già uscito e noi la stavamo tirando per le lunghe. Volevo tirarlo fuori ed è stata una di quelle chiamate che devi scaricare, perché sai che devi farlo in quel modo, ma devi dire quello che devi dire. Poi mi sono seduto e ho scritto. Tutto è quando deve essere. E avevo anche bisogno che il mio album, all’inizio, fosse situato in un luogo: la mia Cali orientale, il distretto di Aguablanca, le mie strade, la mia famiglia, mia madre. la combinazione.

La musica deve avere un luogo e uno può venire dal mondo, ci sono molti artisti che si sentono nomadi, che non hanno radici e questo è rispettabile, ma credo che la musica debba avere un luogo da cui si possa dire “capisco perché”. Anche dal punto di vista sonoro volevo collocarlo in quella chiesa di cui ho tanto parlato.

ANOS PROMETIMOS

È stata una rivisitazione. Mi ha dato molto all’epoca. Quando è uscito, la gente si è chiesta: “Come mai a Cali si fa un soul così e si canta così? È stato come rispettarla e portarla con un’altra sonorità. Ed è stato bellissimo conoscere Duina. Per me è stato un onore perché ho sempre desiderato cantare con lei e l’ho ascoltata a lungo.

INTENCIONES

Intenciones è la canzone con il tempo preferito dell’album. Quando la stavamo facendo non riuscivo a smettere di cantarla, perché mi piace. Mi piace quel ritmo lento e serrato. Jum. Fa molto R&B anni ’90.

Volevo suonare la musica. Volevo renderlo musicale. Ci sono armonie che cambiano, dissonanze, cambiamenti sonori, tensioni, settime e noni. È una canzone per me.

ALGO PERSONAL

È forse, della trilogia di Wil, insieme a Mala sangre, una delle canzoni che mi toccano di più. Mi piace cantarla dal vivo. È la mia canzone preferita da eseguire dal vivo, perché è molto viscerale e non suona. E quando lo si ascolta, si pensa che questo ragazzo stia facendo sul serio. Ed era come uno sfogo personale. L’intera trilogia di Will è questo.

CERO, DOS

È il lasciarsi andare. E, dal punto di vista visivo, la presentazione di come passare da Junior a questo personaggio Will. Zero due è il personaggio Will che fa le sue cose e rappresenta il disinteresse.

MALA SANGRE

è sempre stato il fiore all’occhiello, quello che ci sembrava potesse avere una svolta e potesse essere collegato. È stato uno dei primi momenti in cui ho scritto in modo autobiografico, in cui mi sono seduto e ho detto: “Beh, se siamo onesti con noi stessi, quanto possiamo essere onesti?”.

Queste tre canzoni hanno molta della sincerità di cui ho sempre parlato, ma ora, dal punto di vista sonoro e della proposta compositiva, forse non sono stato così autobiografico.

EWO

Ricordo di aver affrontato EWO con molto rispetto. Ho sempre avuto una posizione che riguarda la necessità di dire chi sei e perché lo fai, e se pensi di essere il migliore e il più bravo e così via. E nel mio caso non era necessario. Ho sempre pensato che la mia arte parlasse per me, senza bisogno di dire che sono il più bravo a causa degli strumenti o perché mi produco da solo. Ma quando mi sono ritrovata nel corpo di Will, ho detto: “Certo, questo ragazzo ama, ama vantarsi di tutto ciò che sa fare”. Si tratta di come l’ego sia usato esclusivamente come strumento artistico. Ma poi ho pensato all’altro lato.

Dopo aver detto tutto questo, si toglie i gioielli, il vestito e la pettinatura e sembra un essere umano. È stato il perfetto addio a Will e, dal punto di vista sonoro, una trappola. È il mio primo rap. Ho detto a Dawer di venire in studio e di dirmi se credeva agli accenti, alle capacità e così via. È stato bello avere la sua compagnia durante la sessione. Ed è stata anche una sfida da scrivere. Il rap è diverso. Quando si canta si ha molto spazio, ma rappare è un’altra cosa.

MERA MELAZA

È la continuazione di EWO ma più simile alla strada. È la prima volta che la parola street viene pronunciata nell’album. Capire che tutto ciò che l’ha preceduta è stato un po’ più introspettivo. Si parte dal luogo più intimo per me, che è la chiesa. E poi nella trilogia di Will era tutto tuo, tu andavi avanti e sognavi per conto tuo, pilotando la nave dell’ego. È il momento in cui si dice: “Vado in strada, esco”. Questo è un ragazzo che è già pronto per la notte, per saltare. Ed è la prima volta che invito più di una persona.

Il coro dice che si tratta di festeggiare, di celebrare la vita che appartiene a tutti, di celebrare la combinazione. Ed è bellissimo avere questi due signori, li ammiro. Li ammiro, Constante per la sua tenacia e Young Kalif è molto giovane e di grande talento. Sono tenaci in ciò che fanno. E la gente ama questa canzone. Ha una grande potenza dal vivo.

¿QUIÉN TU ERES?

Mi piace molto il songwriting e le inflessioni melodiche. Pensare a dove va la voce e a come naviga con i pad e i cori. Ricordo di aver sentito Delfín Dib in una sessione e ho pensato: “Ho bisogno che il mio disco sia lì”. Ci siamo incontrati a Bogotà, siamo entrati in sintonia, siamo andati alla sessione in studio, abbiamo registrato ed è stato incredibile condividere con lei. Abbiamo affetto e rispetto l’uno per l’altro.

Almeno io ho affetto e rispetto per lei ed è bello come è venuta fuori la canzone, quello che ci ha messo. Lei e Lianna, che sono molto forti, sono nel prossimo, che è CAFÉ. Loro due sono fantastici, sono dei boss. Ammiro la tenacia di Delfina e Lianna, ammiro la loro tenacia e quanto si impegnino, perché devono impegnarsi di più in questo settore così sessista e maschilista.

CAFÉ

È un tramonto di primavera a Medellín. È un tramonto nella filiale di Cali. Era un bisogno di avere una canzone fresca e tranquilla. Lo immaginiamo sempre su un carrello nei tramonti di queste due città. E per me la voce di Lianna è un manto di tranquillità, è bellissima. Questa canzone è passata attraverso diverse versioni. Ce n’era una un po’ più moombahton, un’altra più K-pop e ricordo di averla mandata all’Arkeologo per produrla, perché sapevo che la sua vita e il suo modo di intendere erano ciò di cui questa canzone aveva bisogno. E quando mi ha mandato tutto, il basso fi del beat che suona, non ho avuto bisogno di nient’altro. Abbiamo aggiunto bassi, alcuni synth e una forma alla fine, ma lui ha messo tutta l’essenza.

CALI VICE

All’inizio si chiamava Funky Vice. Stavo lavorando a questo beat con un altro ragazzo e mi ricordo che sono andato in studio e quando l’ho sentito ho detto che dovevo essere lì, dovevo essere lì perché era un basso non così distorto, è quel basso che si sente ed è come la spina dorsale della canzone. È una chitarra distorta e non potevo credere che suonasse così, come quel camion. Ho detto: “Devo recitare una parte”. Poi il ragazzo non ha più fatto parte del progetto ed è stato molto bello perché mi ha detto: “No, ho sentito quello che stai facendo, buttalo via, vai da quella parte”. E alla fine ho detto che lo chiamerò Cali Vice perché è un invito a celebrare la propria città. E trattandosi di questo funk alternativo californiano, può avere luogo anche in questo ramo della salsa.

In modo indipendente. Sembra questa droga che Cali può essere, le persone che possono venire qui non nel senso del vizio, ma le persone che vengono a Cali e possono sentire questa sensazione di non volersene andare.

2×1

È il semplice svolazzare. Ora sono proprio dalla casa del maestro Alexis Play. È stato molto curioso, perché fin dall’inizio volevo che ci fosse lui e avevo sempre pensato che alla fine ci sarebbe stata un’altra parte più lenta della canzone. E in quella parte lenta, all’inizio, c’ero io, e poi il maestro Alexis Play ha aggiunto il fraseggio. Ho provato a invitare altri colleghi e non siamo arrivati ai testi, quindi c’è stato un vuoto e, alla fine, ho ascoltato Lil prima che pubblicasse il suo EP. Ma quando ho sentito il suo EP e quello che stava facendo nella canzone Arte ho detto che c’era. Mi ha mandato le sue voci e non ho dovuto dire nulla. Quello che ha inviato da uno è stato. È bello poter disporre di questi due poteri

È bello riunire le generazioni. Lei è una ragazzina e il maestro Alexis Play è un’istituzione della musica, come lo chiamo io. Io sono forse nel mezzo, un ragazzo che ha quasi 30 anni.

VERDADES A MEDIAS

L’ho scritto nel 2016. L’ho suonata dal vivo diverse volte con la band e qui ha subito un’inversione di tendenza. Ricordo di aver ascoltato Finesse di Bruno Mars con Cardi B e ricordo di aver ascoltato le sonorità che hanno influenzato Finesse prima di lui. C’è questo Maxwell. È il suono Hip Hopper degli anni Ottanta e volevo arrivare a quello. Questa era l’idea della produzione. Ed è davvero divertente, perché tutto nell’hip hop è fluttuante. È l’uomo che dice buona fortuna con tutto, ma nel ritornello dice qualcosa di ancora più forte, con una piccola chitarra acustica, super calma, come una serenata, come se stesse tornando a casa e cantasse tutto quello che sta dicendo.

L’abbiamo fatta molto breve perché volevo che si collegasse alla canzone successiva, LLÉVAME.

LLÉVAME.

È stato bello avere Jambeau. Ho avuto modo di conoscere la sua proposta quando era in Cile per metterla a punto. Penso che sia molto sincero con la sua arte, molto onesto, molto sperimentale e non ha paura e per me questo è bellissimo. Poi ci siamo incontrati qui, abbiamo iniziato a vibrare, a creare altre proposte, a creare per altri artisti ed è stato come ‘Hey, bello collaborare’. Ma quello che ho sempre detto è che si spera che la musica ci trovi. Quando si spera nelle collaborazioni, si spera che la musica da sola trovi le persone, che le faccia incontrare. E questo era LLÉVAME. È molto breve quello che abbiamo fatto, l’abbiamo fatto in una sola sessione, ma è molto delizioso ed è un addio per me. È l’addio con cui volevo chiudere l’album prima dell’arrivo di GRACIAS.

Se si ascolta LLÉVAME rispetto a tutto il resto, è più futuristico, più house. È l’unico che contiene il verde Matrix. E ha lasciato spazio a ciò che sta per accadere, che è quello che mostreremo a Drama, l’EP che viene dopo questo album.

GRACIAS

È stata davvero l’ultima cosa che è emersa. Era mia intenzione ringraziare. Dal punto di vista del concept ho pensato che se presenti un album che si chiama Ego, l’ultima cosa che farai è ringraziare qualcuno, ma è bellissimo che la chiusura sia per ringraziare la persona che mi ha permesso di essere qui a presentarlo.

È stato anche molto bello avere la collaborazione e la partecipazione di mio fratello Branby, che è un ragazzo molto al di fuori di tutta questa ondata secolare, di tutta questa corsa, di molte delle pratiche dell’industria, ed è stato semplicemente riunirsi per ringraziare Dio, in cui crediamo e che ringraziamo per averci permesso di fare questo.