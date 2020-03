Anna Burch si “weyesbloodizza”

Anna Burch da chitarrista di un pop semplice e genuino si è spostata, nell’ultimo singolo “Tell Me What’s True”, a pianista stile Weyes Blood.

I risultati, bisogna dirlo subito, non sono così densi come quelli di Natalie Mering, ma giusti per coglierne positivamente l’evoluzione. Anche perché invece nella precedente “Not So Bad” non si spostava dalle atmosfere del suo album del 2018 “Quit the Curse”.

Attendiamo dunque l’album completo, “If You’re Dreaming”, in uscita il 3 aprile su Heavenly Recordings.