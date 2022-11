In arrivo nel gennaio ’23 una nuova pubblicazione della Bootleg Series di Bob Dylan

Una nuova imponente installazione della pluripremiata Bootleg Series di Bob Dylan, cofanetti d’archivio con incisioni in studio e performance dal vivo del cantautore, uscirà il prossimo gennaio. La serie è iniziata nel 1991 e questo è il suo 17º volume. Fragments: Time Out of Mind Sessions 1996-1997 – questo il titolo dell’opera – uscirà il 27 gennaio 2023 per Columbia Records / Legacy Recordings: segue Springtime in New York, pubblicato nell’autunno 2021, e conterrà registrazioni in studio e dal vivo, queste ultime comprese tra 1998 e 2001, correlate al disco capolavoro del Bardo uscito nel 1997, Time Out of Mind, prodotto da Daniel Lanois, che segnò, dopo sette anni, un suo ritorno alla pubblicazione di brani autografi, con in mezzo, tra Time Out of Mind stesso e Under the Red Sky (1990), due dischi notevolissimi come Good as I Been to You e World Gone Wrong, contenenti brani altrui e tradizionali folk e blues.

La versione deluxe del box sarà di 5 CD o di 10 LP. Nel primo disco è contenuto un mix alternativo – cosa piuttosto sorprendente per la Bootleg Series – del disco originale effettuato nel 2022 per il 25º anniversario dell’album. Questo, per stare alle note di Steve Hyden diffuse nel comunicato stampa di ieri e contenute nel booklet del box set, “sound[s] more like how the songs came across when the musicians originally played them in the room, without the effects and processing that Lanois applied later”. Non intende essere, ovviamente, un aggiornamento del disco originale che nel 1998 venne premiato con numerosi Grammy Awards, ma una sua possibile alternativa, un mix che “puts you in close proximity to the players”.

Nel secondo e nel terzo disco vengono raggruppate ben 25 incisioni in studio a oggi mai circolanti risalenti al 1996 e al 1997: sono sia versioni alternative di pezzi poi finiti sul disco sia outtakes registrati durante le sessioni per l’album ma scartati e, in alcuni casi, riutilizzati anni dopo, come “Mississippi”. Spiccano la cover del tradizionale “The Water Is Wide”, un’altra versione di “Red River Shore”, un take alternativo dell’epica “Highlands”, un’altra versione di “Mississippi” – brano del quale tre versioni di quel periodo erano già state pubblicate nel Bootleg Series Vol. 8: Tell Tale Signs 1989-2006 – e molto altro.

Non finisce qui. Il quarto disco presenta dodici pezzi eseguiti dal vivo – gli undici pubblicati su Time Out of Mind e “Mississippi”, che sarebbe stato inciso nuovamente anni dopo e sarebbe stato poi incluso su “Love and Theft”, uscito nel 2001 – tratti da performance tenutesi tra 1998 e 2001; l’ultima in ordine cronologico è proprio quella di “Mississippi”, di cui può sorprendere l’inclusione dal momento che le esecuzioni live del brano sono tutte successive all’uscita di “Love and Theft” e sono fortemente legate alla sua versione ufficiale pubblicata su quel disco. Il quinto disco, infine, si può definire una sorta di bonus: esso contiene, infatti, dodici brani già pubblicati – dieci incisioni in studio, due performance dal vivo – sul Bootleg Series 8, tutti legati a Time Out of Mind e qui utili poiché completano il progetto del box set. Del BS 17 verrà pubblicata anche una edizione “highlights” in 2 CD o 4 LP e ieri, come anticipazione del box, è stata diffusa una versione alternativa di “Love Sick” registrata ai Criteria Studios il 14/01/1997.