Rihanna ritorna alla musica con “Lift Me Up”

Il nuovo film della Marvel Black Panther: Wakanda Forever, seguito del fortunatissimo – sia da un punto di vista commerciale che per quanto concerne l’accoglienza da parte della critica – Black Panther, uscito nel 2018, ha avuto ieri la sua world première a Los Angeles. Tra i tantissimi ospiti – attori e musicisti in primis – non è passata inosservata la presenza sul red carpet di Rihanna accompagnata dal suo compagno A$AP Rocky. Una settimana fa erano arrivati i primi rumors riguardanti la possibile uscita di un nuovo brano di Rihanna, che non pubblica un LP da ANTI, suo ottavo disco in studio uscito nel 2016, e le cui apparizioni in brani singoli da allora a oggi si erano contate sulla punta delle dita. Certo è che Rihanna, che è diventata mamma giusto qualche mese fa, in questi anni non ha mai riposato, sempre alle prese con attività legate ai marchi di abiti, di profumi e di make-up che nel corso degli anni ha fondato.

Alle voci di corridoio della scorsa settimana è seguita qualche giorno fa la tanto attesa conferma: è uscita oggi “Lift Me Up”, il primo brano in cui Rihanna è artista principale – e non un featuring artist – sin dal 2016, e sarà contenuto proprio in Black Panther: Wakanda Forever, che uscirà l’11 novembre negli Stati Uniti e qualche giorno prima, il 9 novembre, in molti paesi europei, tra cui Italia e Francia. Scritta insieme a Tems, Ludwig Van Göransson e al regista Ryan Coogler, il pezzo è un tributo al compianto Chadwick Boseman, architrave del primo film Black Panther. Sulle pagine social di Rihanna è stato anche condiviso il breve teaser di un video. Qualche settimana fa Rihanna ha annunciato che si esibirà all’halftime show del prossimo Super Bowl. Come riporta Vulture, secondo alcuni critici una seconda canzone della star compare nei titoli di coda del film.