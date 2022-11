L’agenda dei Live della settimana (#44, 2022)

Oltre ai già citati Dehd a Milano è una settimana davvero ricca: tra vecchie glorie e artisti del momento ce n’è per tutti i gusti. A voi la scelta!

Lunedì 31 Ottobre – THE CURE, Unipol Arena, Bologna

La straordinaria band di Robert Smith manca da “4:13 Dream” del 2008. Tuttavia dopo aver annunciato nuovi concerti nel 2022, il leader dei Cure ha dichiarato di aver già pronti due nuovi album, di cui uno da solista con sonorità noise. Nel 2018 i Cure hanno celebrato quarant’anni di carriera con un grande concerto di fronte a 65.000 persone accorse a Hyde Park, Londra. Tutto ciò li ha meritatamente riservato un posto nella Rock and Roll Hall of Fame. La formazione attuale vede sul palco il frontman Robert Smith, il bassista Simon Gallup, il batterista Jason Cooper, alla tastiera Roger O’Donnell e il chitarrista Reeves Gabrels, già con David Bowie. Biglietti su Ticketmaster Il tour italiano prosegue a Firenze (Mandela Forum, 1 Novembre), Padova (Kioene Arena, 3 Novembre) e Milano (Mediolanum Forum, 4 Novembre).

Martedì 1 Novembre – FRANZ FERDINAND, Alcatraz, Milano

L’appuntamento con i Franz Ferdinand previsto originariamente il 24 marzo 2022 al Mediolanum Forum e riprogrammato il 1° novembre 2022 al Lorenzini District, viene spostato all’Alcatraz. “Curious” è il secondo inedito contenuto nel primo Greatest Hits “Hits To The Head”, uscito lo scorso 11 marzo. Il brano è stato prodotto da Alex Kapranos, Julian Corrie e Stuart Price (Dua Lipa, Madonna, Pet Shop Boys), mentre il 2 novembre dello scorso anno è stata la volta di “Billy Goodbye”, con sonorità pop e richiami art rock. “È stato come scegliere la setlist di un festival: vuoi suonare i brani che sai che il pubblico vorrà sentire. Le hit. E quindi portiamo le hit sul palco. E dritte ai cuori e ai piedi delle persone. Questo significa includere sicuramente i singoli, ma anche tutti quei brani che sai che sono in qualche modo speciali per la band e per il pubblico, tipo “Outsiders”, così dichiara Kapranos per spiegare la difficile scelta della tracklist. Biglietti a questo link

Martedì 1 Novembre – JAMIE STEWART (XIU XIU) + BLAK SAAGAN, Bronson, Ravenna

Improved Sequence Night, dalle ore 19

Jamie Stewart aka XIU XIU

Horror Vacui

Blak Saagan

Next Week Revolution

Biglietti su Dice

Giovedì 3 Novembre – FUTURE ISLANDS, Largo Venue, Roma

il 4 novembre al Fabrique di Milano per presentare dal vivo “As Long As You Are”, uscito il 9 ottobre 2020 per 4AD. Dopo il virale successo del brano “Seasons (Waiting on you)”, definita best song of 2014 da Pitchfork, The Guardian e NME, parte del quarto album “Singles”, che insieme al successivo “The Far Field” li ha portati al riconoscimento mondiale, il gruppo di Baltimora ha intrapreso electro-pop contaminati da suoni 80s, ha confermando il consenso di pubblico e critica. In apertura Laundromat, progetto di Toby Hayes su Brace Yourself Records. Prevendite su La band indie-synth-pop guidata dal carismatico Samuel T. Herring, dopo migliaia di concerti e aver suonato neii più importanti festival del mondo, come Primavera Sound, Glastonbury, Coachella, torna in Italia il 3 novembre al Largo Venue di Roma eper presentare dal vivo “As Long As You Are”, uscito il 9 ottobre 2020 per 4AD. Dopo il virale successo del brano “Seasons (Waiting on you)”, definita best song of 2014 da Pitchfork, The Guardian e NME, parte del quarto album “Singles”, che insieme al successivo “The Far Field” li ha portati al riconoscimento mondiale, il gruppo di Baltimora ha intrapreso electro-pop contaminati da suoni 80s, ha confermando il consenso di pubblico e critica. In apertura Laundromat, progetto di Toby Hayes su Brace Yourself Records. Prevendite su Dice

Venerdì 4 Novembre – SUDAN ARCHIVES, Circolo Magnolia, Milano

“In un suo recente articolo, il Guardian ha parlato di post-genre artist, e forse non a torto: nei nuovi brani prendono molto più spazio che in passato le ibridazioni sonore, per una miscela che fonde con stile e fascino elementi dell’hip hop e dell’r’n’b, della club music e della tradizione africana. Se “Athena” (2019) già dal titolo ci mostrava un’artista in rampa di lancio e in grado di concepirsi alla stregua di una dea, in “Natural Brown Prom Queen” Sudan Archives pare dimostrare di saper cambiare senza snaturarsi, cimentandosi con ammiccanti composizioni dal sapore smaccatamente pop”. Questo scriviamo di Sudan Archives per la recentissima cover di Settembre, finalmente arriva l’occasione di vederla dal vivo in Italia! Prezzo biglietto: 20,00 € + d.p.

Venerdì 4 Novembre – THE LOUNGE SOCIETY, Covo Club, Bologna

Il 26 agosto su Speedy Wunderground è uscito “Tired of Liberty”, l’album di debutto dei The Lounge Society, giovanissimo quartetto post-punk dello Yorkshire che già dai primissimi singoli pubblicati si è fatto notare su scala internazionale. Durante lo scorso autunno la band è partita per un tour in tutto il Regno Unito, esibendosi come headliner in show spesso sold out, per poi comparire nei cartelloni di diversi festival europei. La band arriverà in Italia a novembre per due date, una a Bologna e una a Milano all’Arci Bellezza sabato 5 Novembre, per presentare l’album, anticipato dai singoli “Bloody Money”, “No Driver” e “Upheaval” e prodotto da Dan Carey, già con Fontaines D.C., Kae Tempest e Wet Leg. In apertura i romani Big Mountain County, 10 Euro alla porta.

Sabato 5 Novembre – BON IVER, Mediolanum Forum, Milano

Re incontrastato dell’indie americano, vincitore di due Grammy Awards e autore di quattro album di culto, Bon Iver, la creatura dai tratti mitologici guidata dal trentottenne Justin Vernon, recupera la data italiana originariamente prevista il 12 Novembre 2021. Biglietti in vendita su TicketOne Opening: CARM