FANALI, l’anteprima streaming di “SHIDORO MODORO”

FANALI è un progetto multidisciplinare (audio/visivo) partenopeo composto da Caterina Bianco, Michele De Finis e Jonathan Maurano, tutti musicisti con una solida esperienza alle spalle e attivi in diversi progetti (EPO, Blindur, Sula Ventrebianco, unòrsominòre, PMS, Argine, Corde Oblique…). Al trio si unisce l’artista visivo Sabrina Cirillo, di fatto “gli occhi” dei FANALI. La band nasce dall’esigenza di realizzare la colonna sonora di “un film mai scritto“, spingendo al massimo le potenzialità del live looping e dell’improvvisazione.

Questa premessa spiega perché Kalporz ospita volentieri lo streaming del nuovo album di FANALI, “SHIDORO MODORO”, perché crediamo che l’intersezione tra arti sia sempre un plus, e lo sia soprattutto quando la musica è strumentale (in realtà FANALI ha canzoni sia strumentali sia cantate).

Dopo la pubblicazione di alcuni singoli (“ERA”, “ANCHE” e “DOVE”) e di un 45 giri digitale (impreziosito da un remix di Marco Messina dei 99 Posse), il 7 Ottobre 2022 uscirà (in vinile e digitale) per Soundinside Records il primo LP dal titolo “SHIDORO MODORO”. Alterazioni nel modo di parlare o nel discorso stesso quando si è nervosi o ubriachi: è questo quello che “shidoro modoro” (しどろもどろ) significa in giapponese.

Otto tracce, realizzate in pieno lockdown, ad esplorare due aspetti complementari della stessa sensazione che non si fa dire (del tutto) a parole. “SHIDORO MODORO” trova quindi la sua collocazione ideale sulle due facciate del vinile (180gr in edizione limitata numerata a mano e impreziosito dal concept artistico di Sabrina Cirillo): nella prima le versioni originali delle tracce secondo la visione dei FANALI, nella seconda le rivisitazioni dei brani a cura di Salvio Vassallo (Il Tesoro di San Gennaro, Spaccanapoli), prezioso collaboratore esterno del progetto.

E’ utile anche andarsi a leggere le spiegazioni “track by track” di ciascuno dei pezzi:

TRACK BY TRACK a cura di Fanali

1) ERA La progressione del riff è in assoluto la prima cellula sonora composta dal trio. Cercavamo una sontuosa contrapposizione di strati che portasse al climax finale. La svolta definitiva è arrivata con l’uso anticonvenzionale degli effetti su parti di loop scartati dalle sessioni di registrazione.

2) DOVE Il giro di basso di “DOVE” fluttuava nella testa di Michele già da qualche anno, così come il groove di batteria in quella di Jonathan. Far dialogare due diversi modi di contare il tempo del brano con il raffinato lavoro dei synth di Caterina e del sassofono di Pietro Santangelo (Slivovitz, Nu Genea, PS5) ha di fatto portato alla composizione del brano. Il testo parla di un trasloco.

3) ANCHE La fine di una relazione non avviene sempre in maniera lineare e definitiva. Spesso accade che a distanza di tempo ci si guardi indietro e non si riesca a capire cosa è andato storto e perché non si sia riusciti a ricucire gli strappi – se non ci si è detti abbastanza o se invece si è detto troppo. La costruzione del brano è stata un vero e proprio esperimento di cut-up: i musicisti hanno lavorato sul mood di partenza singolarmente, senza sapere cosa avrebbero suonato gli altri. Tutti questi elementi si sono ricomposti in modo molto naturale, in quasi sei minuti che mettono insieme rumore e melodia, ritmo e destrutturazione, impro e suggestioni visive.

4) PIANO Il senso di implosione e l’alternanza distensione/rabbia che sono la cifra umorale del brano sono un chiaro specchio del delicato momento storico in cui è stato concepito. Il lavoro di produzione in studio è stato il coronamento di delle felici session casalinghe. La cassa è una vecchia valigia di Jonathan.

5) ARE – 6) VEDO – 7) AN (A)CHE – 8) PANI(C)O Salvio Vassallo non ha bisogno di presentazioni come compositore né tantomeno come remixer. In poche ore di lavoro ha sezionato, smontato e riplasmato i quattro brani che compongono il lato A di Shidoro Modoro come solo lui sa fare.

BIO

FANALI nasce dall’esigenza di Michele De Finis (EPO, Argine, unòrsominòre), Jonathan Maurano (EPO, Blindur, unòrsominòre) e Caterina Bianco (PMS, Corde Oblique, ’e Zèzi, Argine, Sula Ventrebianco) di realizzare “la colonna sonora di un film ancora non scritto”, in trio, spingendo al limite le possibilità del live looping.

La volontà di legare l’immaginario sonoro a un preciso output visivo porta da subito alla collaborazione con l’artista visuale Sabrina Cirillo, “gli occhi di FANALI”.

Con Salvio Vassallo (Il Tesoro di San Gennaro, Spaccanapoli) a sostegno della vocazione della band di miscelare elettronica e suonato, nasce il suono che porta alla realizzazione del primo LP.

Il 12 Marzo 2021 FANALI è nel cartellone della terza edizione della rassegna “Waiting for the Man”, tributo a Lou Reed, assieme a nomi del calibro di Willem Dafoe e Anohni.

Il 31 Marzo la band presenta in anteprima sui suoi canali social il video della performance live “Guardati dal mese vicino all’Aprile” girato a porte chiuse da Giacomo Citro (già dietro alle camere per Niccolò Fabi, Daniele Silvestri, Ghemon, Max Gazzè) all’“ex Asilo Filangieri” di Napoli.

Il 21 Maggio la band rilascia il suo primo singolo per Soundinside Records: “ANCHE”.

Nel Luglio dello stesso anno, esce “ERA”, il cui video viene girato presso la Fondazione Made In Cloister in collaborazione con “FUNA – collettivo danza verticale” e l’attrice Rebecca Furfaro.

Nell’Agosto 2021 la band, in residenza presso il festival “Rural Dimensions”, realizza le sue musiche per la sua sonorizzazione dal vivo del lungometraggio di Dziga Vertov “L’ uomo con la macchina da presa” (1929) – considerato il primo vero esempio di cinema sperimentale; nel Dicembre successivo la band rilascia in digitale “Man With a Movie Camera” portandolo in tour fino all’uscita dell’LP “SHIDORO MODORO”, annunciata per l’ottobre 2022.

CREDITS ALBUM

Caterina Bianco – vocals, violin, synth

Michele De Finis – vocals, guitars, bass, synth, programming

Jonathan Maurano – clean and distorted drums and Vocal Beats

Pietro Santangelo: Sax on “DOVE”

All tracks composed, arranged and produced by Fanali

All Tracks on side B reworked by Salvio Vassallo

All tracks recorded by Fanali @ Casa Reverse and Jonathan’s Basement

Additional drums on “DOVE” and “PIANO” recorded by Salvio Vassallo @ Little Green House Studio

Soundscapes, mix and mastering by Salvio Vassallo @ Little Green House Studio

Label: Soundinside Records

Photos by Sabrina Cirillo

Artwork by Stefano Pellone