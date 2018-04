Gaz Coombes immerso in un magma ipnotico

Anche se per noi tutti lui rimarrà il frontman dei Supergrass, oramai dobbiamo farcene una ragione del fatto che Gaz Coombes stia scrivendo la sua personalissima carriera con onore e stile.

Prova ne è che il suo secondo album, “Matador”, finì pure al 16esimo posto degli album più belli del 2016, per noi di Kalporz.

Il suo nuovo lavoro, “Walk The Walk”, è atteso per il 4 maggio 2018, e a giudicare dalle premesse come la titletrack, c’è da stare attenti. Gaz ha abbandonato la frizzantezza dei Supergrass e la chiarezza delle prime prove per immergersi in un magma ipnotico seventies denso e scuro.

Eccoci qui, attendiamo l’intero LP.

(Paolo Bardelli)