Burial ritorna con un nuovo EP, “Streetlands”

Non è solo il giorno dell’uscita di Midnights, il nuovo album di Taylor Swift. Forse la sorpresa più succosa di questo venerdì, infatti, è la pubblicazione di un nuovo EP di Burial intitolato Streetlands, che segue a distanza di dieci mesi Antidawn, EP diffuso a gennaio, e che esce sempre via Hyperdub.

Tre i brani presenti sull’EP, ossia “Hospital Chapel”, la traccia che dà il titolo alla pubblicazione ed “Exokind”. I 43 minuti di Antidawn erano stati la pubblicazione più lunga a firma Burial dall’uscita nel 2007 dell’ormai classico Untrue. Nel 2019 aveva pubblicato una antologia intitolata Tunes 2011 to 2019, mentre nel 2021 era stato dato alle stampe Shock Power of Love, un altro EP, questo in collaborazione con Blackdown. Nel 2020 Burial aveva diffuso il brano “Chemz”, la cui b-side, “Dolphins”, sarebbe stata pubblicata l’anno successivo.