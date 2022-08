O.R.k., energia post-grunge allo stato puro

Impossibile non citare il grunge come ispirazione del nuovo singolo degli O.R.k., “As I Leave”, viste le capacità vocali di LEF (il talentuoso Lorenzo Esposito Fornasari) e i riff di Carmelo Pipitone (dei Marta sui Tubi), ma sono poi gli altri due nomi che rendono maggiormente conosciuti – come si sa – gli O.R.k. come “supergruppo” (l’ex bassista dei Porcupine Tree, Colin Edwin e Pat Mastelotto dei King Crimson).

Una bella botta di energia, anche se in linea di continuità con il passato.

L’album “Screamnasium”, il quarto della band, è in uscita il 21 ottobre 2022 per Kscope.

1. As I Leave [03:57]

2. Unspoken Words [03:39]

3. Consequence (feat. Elisa) [04:11]

4. I Feel Wrong [04:00]

5. Don`t Call Me A Joke [03:24]

6. Hope For The Ordinary [04:38]

7. Deadly Bite [03:57]

8. Something Broke [04:17]

9. Lonely Crowd [03:58]

10. Someone Waits [05:35]