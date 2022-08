L’agenda dei Live della settimana (#32, 2022)

Settimana ricca di date live per vacanzieri!

Offtopic, Cosmo martedì 9 Agosto alla Rocca Malatestiana di Cesena per Acieloaperto (opening Ibisco) e ancora Ben Harper, martedì 9 a Oristano e giovedì 11 a Brescia e uno scoppiettante Paul Kalkbrenner al parco archeologico di Selinunte (TP) sabato 13 Agosto per Unlocked Music Festival.

Martedì 9 Agosto – THE NOTWIST + EMMA NOLDE, Masseria Barsentum, Putigliano (BA)

Per la decima edizione del Farm Festival torna la grande musica internazionale con i Notwist, reduci dal tour europeo di “Vertigo Days”, con cui scopriremo mondi musicali fatti di esplorazione e distruzione della monotonia. E con Emma Nolde ci lasceremo letteralmente folgorare dai registri profondissimi della sua voce per entrare in un live di pura introspezione che abbraccia anche pop e elettronica. Aprono Lazzaretto, Marco Fracasia, Materazi Future Club e Rais. Danza, mostre fotografiche, cortometraggi d’animazione, dibattiti e tanto altro, programma su www.farmfestival.it Biglietti su Dice a 19 Euro + d.d.p.

Martedì 9 Agosto – MORCHEEBA, Capannone ex Montecatini, Brindisi

il decimo della loro carriera, a distanza di tre anni dall’ultimo lavoro in studio “Blaze Away”. Il nuovo progetto discografico è uscito a maggio 2021 per l’etichetta Fly Agaric Records e contiene 10 tracce. Al suo interno contributi di Duke Garwood (già “collaboratore” in lavori con Mark Lanegan) e Brad Barr. Il duo ha realizzato l’album durante i lockdown pandemico da coronavirus, nel 2020. In merito Godfrey e Edwards hanno dichiarato: “ La chiusura forzata ci ha dato tempo per scrivere canzoni e arrivare a perfezionarle. Non c’erano così tante pressioni, quindi potevamo davvero prenderci il nostro tempo per ottenere le canzoni giuste ”. Trip-hop, folk, elettronica in un live da non perdere. Opening acts I Guatemala e Walter Celi & Blend Project. Capannone Ex Montecatini (Zona Porto) Biglietti su Dice Cinzella Festival e AFO6 in collaborazione con il Comune di Brindisi presentano: il duo dei Morcheeba, Ross Godfrey e Skye Edwards, presentano l’album “Blackest Blue“,La chiusura forzata ci ha dato tempo per scrivere canzoni e arrivare a perfezionarle. Non c’erano così tante pressioni, quindi potevamo davvero prenderci il nostro tempo per ottenere le canzoni giuste

Mercoledì 10 Agosto – MARTA DEL GRANDI, Carpineto della Nora, Villa Celiera (PE)

Per Paesaggi Sonori, un slow natural concert di alta montagna: dalle ore 09.00 è possibile partecipare alle escursioni in e-bike, cavallo, trekking, nordic-walking. ore 17:00. Se hai acquistato il biglietto per il concerto, hai anche la possibilità di partecipare alla sessione di pranayama e meditazione attiva a cura di Om Shanti Yoga Connection condotta da Milvashanti. Ore 18:30 Concerto al tramonto di Marta Del Grandi (Fire Records) a 1390m s.l.m. immersi nell’Altopiano del Voltigno, piccolo gioiello incastonato nel Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. L’art-pop della giovane artista italiana è un viaggio nell’animo umano tra fragilità e romanticismo, una liturgia sonora che si ammanta di sperimentazione e dissonanze che lasciano un lieve smarrimento dove incanto e perplessità convivono. Posti limitati, biglietti su Ciaotickets

Sabato 13 Agosto – THE HIVES + CIRCLE JERKS, Bay Fest/Parco Pavese, Bellaria-Igea Marina (RN)

Il Bay Fest, il festival di culto per gli appassionati di punk-rock, torna a Bellaria-Igea Marina dall’11 al 14 Agosto 2022. Sin dalla sua nascita il Bay Fest è considerato uno dei festival punk-rock di riferimento per i fans italiani e di tutta Europa. In questa edizione saliranno sul palco tra gli altri i Sick Of It All, una delle band di riferimento dell’hardcore New York, The Interrupters, Flogging Molly, i paladini della scena skate punk anni novanta Millencolin, gli Anti Flag ma anche The Bouncing Souls, H2O, Satanic Surfers, Strung Out, Raw Power degni rappresentanti italiani del genere. Segnaliamo la data di sabato 13 Agosto con headliners The Hives (erano spariti da un pò!) e Circle Jerks storia dell’hardcore made in L.A. Inoltre concerti acustici e Dj Set a ingresso libero ogni sera dopo i live. Per il ricco programma www.bayfest.it biglietti su Ticketmaster

Sabato 13 Agosto – BRUNORI SAS, Piazza del Popolo, Ascoli Piceno

Nonostante il periodo forzato di stop ai grandi eventi, Dario Brunori non ha smesso per un attimo di regalare ai fan momenti ed emozioni sempre nuovi e coinvolgenti: dal tour di Concertini Acustici passando per la recente pubblicazione di “Baby Cip!” e “Cheap!”, il cantautore ha condiviso e continua a condividere la sua musica e la leggera poetica che da sempre lo contraddistingue senza mai fermarsi veramente. Il Brunori Sas Estate 2022 è l’occasione perfetta per tornare a lasciarsi conquistare dalle sue esibizioni dal vivo. Biglietti su Ticketone.

Foto in home di Annika Berglund