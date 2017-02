[Foto] Clap! Clap!, Locomotiv Club, Bologna, 25 febbraio 2017

Com’era lecito aspettarsi, più che un live è stata una vera e propria festa il live di Clap! Clap! che ha presentato anche al Locomotiv Club di Bologna l’attesissimo nuovo album “A Thousand Skies”, uscito a febbraio per Black Acre. Cristiano Crisci porta sul dance floor, come solo lui, diversi stili e ispirazioni dal suo ineffabile percorso musicale, ridisegnando i ritmi della tradizione globale del vecchio mondo, hip hop, footwork di Chicago, drum and bass inglese e house. Ecco gli scatti di Giorgio Lamonica.