La New York raccontata da Giacomo Baldelli

Il chitarrista Giacomo Baldelli è da anni residente a New York, e proprio alla splendida città statunitense si è ispirato per New York City Tracks, per raccontare altresì anche la musica contemporanea attraverso una personale interpretazione di compositori contemporanei.

Il disco riparte dall’ultimo lavoro datato 2018 ed intitolato Electric Creatures che portava già al suo interno una “rottura” di quelle regole che contraddistinguono da sempre la musica d’avanguardia. Da quel momento Baldelli si è ritrovato a pensare ad alcuni compositori il cui percorso musicale e personale abbia avuto a che fare con New York. Grazie al ritrovamento di sue vecchie registrazioni della composizione di Steve Reich Electric Counterpoint, che Baldelli aveva proposto anche alla Biennale di Venezia del 2018 sotto il moniker NIDRA, è nato quindi l’universo narrativo di New York City Tracks, che è riassunto in questi riferimenti: