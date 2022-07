SPARKS Festival entra nel vivo

Dal 14 al 16 luglio torna SPARKS Festival: la due giorni di musica contemporanea che da nove anni porta nel cuore della Murgia barese, all’interno dello scenario naturalistico del Parco Grotte di Putignano (BA), un festival che per ricerca e curatela è riconosciuto tra i migliori appuntamenti nazionali che guardano alle contaminazioni tra linguaggi “global” e sperimentazione elettronica.

Il 14, 15 e 16 luglio, anticipando sul calendario il periodo che lo vedeva solitamente protagonista, prende il via la IX edizione di SPARKS, che quest’anno sceglie come spunto del proprio viaggio “Sidewise In Time”, racconto fantascientifico di Murray Leinster, in cui si indaga il concetto degli universi paralleli. L’universo di SPARKS segue da sempre le sue coordinate, in cui nord e sud del mondo dialogano lungo la stessa linea, arricchendosi vicendevolmente.

La prima serata, quella di giovedì 14 luglio, che fungerà da apripista alle celebrazioni del weekend, nasce proprio da una “contaminazione” in chiave locale, quella con la rassegna Borgo In Jazz. Jazz e black music, infatti, saranno la colonna sonora che risuonerà per le strade del centro storico di Putignano, attraverso i vinili di alcuni bravissimi selectors, da U.Nico a Mars e Mistico.

Protagonista della prima serata di venerdì 15 luglio saranno MC Yallah & Debmaster, la rapper kenyota di base in Uganda, esplosa in seno al collettivo Nyege Nyege che incontra il produttore francese residente a Berlino, dando vita ad un live show feroce ed esplosivo, che ha già colpito le platee di numerosi festival internazionali. Accanto a loro il dj-set di Deena Abdelwahed, artista tunisina che si muove tra techno e bass music, riscoprendo nel suo sound echi della tradizione araba. Un viaggio a parte sarà quello invece attraverso cui ci guiderà il produttore e compositore italiano Fabrizio Martina alias Jolly Mare, fresco di uscita del nuovo album “Epsilon” sull’etichetta di culto del genere balearico International Feel, e accompagnato dalla sua live band, il suo concerto è un’esperienza in cui ci si muove tra elettronica organica, musica folk, rock progressivo e ritmi dal mondo.

Sabato 16 luglio è la volta del nuovo live-show di KOKOKO!, il collettivo di Kinshasa che assieme al produttore belga Debruit rappresenta invece l’anti-tesi della tradizione, un progetto anarchico pronto a mostrare con un nuovo set-up il lato più abrasivo e spigoloso del proprio suono. Nella stessa giornata arriva da Lisbona un artista portavoce dei nuovi linguaggi della scena elettronica portoghese, DJ Nigga Fox, capace di muoversi agilmente tra radici kuduro e nuove rotte afro-house. La cultura afro-disco italiana degli anni ’80, che rappresenta una delle pagine storiche della nostra clubbing culture, è la fonte da cui prende il via la ricerca musicale di Stump Valley, il duo di dj che da Torino è approdato a collaborazioni con label internazionali di assoluto prestigio (Rush Hour, Dekmantel, Soul Clap Records) e che per la prima volta raggiungerà il palco di Sparks.

Protagonisti di entrambe le serate, sullo Sparks Selector Stage, anche Cloud Danko e Vodkatheduck, protagonisti di due dj-set che saranno un momento di ricerca storica di produzioni rarissime dalla cultura musicale africana.

Nelle due giornate del festival accanto alla musica troveranno come sempre spazio anche altre esperienze artistiche: dalla fotografia di Dino Frittoli, alle installazioni a cura di Domenico Galluzzi, Giuseppe Sportelli, Resin Mag, Bora. E ancora, la visita guidata alla Grotta del Trullo, le aree tematiche a cura di realtà da sempre vicine al festival, come Libreria Lik & Lak, Radio JP, Associazione Culturale FPS, completando un’offerta che arricchisce lo spessore e amplifica la visione di SPARKS Festival, manifestazione che dal suo esordio si è distinta per la crescita costante e la specifica definizione identitaria, diventando sempre più un festival della creatività e delle arti contestualizzato con il genius loci del territorio.

SPARKS Festival è organizzato dall’Associazione SPARKS, con il patrocinio della Regione Puglia e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Putignano, ed ha tra i suoi partner: Bass Culture, IndieRocket Festival, Coopera. SPARKS Festival vuole celebrare anche il ricordo di una persona speciale: Andrea Mi, da sempre fondamentale nella definizione di traiettorie artistiche e visioni della manifestazione. A SPARKS Festival la musica suona ancora più forte nel suo ricordo.

Biglietti giornalieri ancora disponibili al link: http://bit.ly/Sparks2022