Lo strano caso di Garage Katamaran: ecco l’EP “Nelle Amarene Amare”

C’è una nuova voce nel campionario de La Barberia Records di Modena, la piccola label modenese di cui vi abbiamo già parlato parecchie volte in passato: il protagonista dell’anteprima di oggi si chiama Garage Katamaran, del quale – come spesso capita in queste occasioni – sappiamo poche ma altrettanto eloquenti informazioni.

Numana, il Conero, un catamarano abbandonato e un garage in pietra dai misteriosi cuniculi: è da questi luoghi e dalle loro atmosfere un po’ fiabesche e un po’ misantrope che prendono vita le quattro canzoni che popolano l’EP “Nelle Amarene Amare”. Realizzati con Garageband e in solitaria durante i periodi di isolamenti dovuti alla pandemia, i brani dell’EP restituiscono un fascino vivace e strampalato, cantautorale e danzereccio, ermetico e immediato.

Di seguito potete ascoltare tutto l’EP e guardare il video di uno dei pezzi che lo compongono, “Un medico siriano”.