Cover Luglio 2022: Maggie Rogers

Esce il 29 luglio per Capitol Records il nuovo album di Maggie Rogers, che abbiamo scelto per la nostra cover del mese. Classe ’94, la cantautrice, produttrice e polistrumentista cresciuta nel Maryland e poi formatasi prima al Clive Davis Institude della New York University (dove fece ascoltare un suo pezzo a Mr. Pharrell Williams, diventando virale su Youtube) e poi ad Harvard, sembra avere in serbo un album che vale – o almeno questa è la nostra impressione dopo l’uscita di “That’s Where I Am” e “Want Want”, i primi due estratti dal prossimo “Surrender”.

Il suo nome non è di certo una sorpresa: appena diciottenne, nel 2012 vide il suo disco d’esordio “The Echo” scalare le classifiche di fino anno di una buona parte delle testate musicali internazionali; nel 2019 fu nominata ai Grammy come “Best New Artist” (vinse poi Dua Lipa); da anni compare nelle line-up dei migliori festival del mondo. La novità è che ora sembra finalmente pronta a prendersi il posto che merita nel panorama pop internazionale: staremo a vedere.

Di seguito i due video dei singoli estratti da “Surrender”, con un cameo anche di David Byrne. Buona visione!