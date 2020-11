Floating Points remixa Thundercat

Il 2020 è stato l’anno di uscita del quarto disco di Thundercat, “it Is What It Is”, nel quale oltre ai soliti compari FlyLo, Kamasi Washington compaiono nomi del calibro di BadBadNotGood, Steve Lacy, Lil B e Ty Dolla Sign.

Proprio con gli ultimi due ha registrato il brano “Fair Chance”, di cui è appena uscito un remix a firma Floating Points. Una combo inedita quanto riuscita, con i sintetizzatori di Sam Shepard che si innestano perfettamente nella produzione di Thundercat regalandoci un’inaspettata perla da dancefloor.

“Fair Chance” è un omaggio di Thundercat all’amico e collaboratore Mac Miller, scomparso prematuramente nel 2018 a 26 anni. Ascolta il remix di Floating Points qui sotto.